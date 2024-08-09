Ukrayna Savaşı: Rusya topraklarında çatışmalar sürüyor

Ukrayna ordusuna bağlı birliklerin, Rusya topraklarındaki Kursk bölgesine gerçekleştirdiği saldırının ardından sosyal medyada yayınlanan ve Reuters haber ajansı tarafından teyit edilen bir videoda, bölgede çok sayıda askeri aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Aralarında üstüne Rus ordusunun işaret olarak kullandığı "Z" harfinin işlendiği araçlarda bulunan yaklaşık 15 kamyondan bazısında cesetler olduğu bildirildi. Görüntülerdeki binaları, ağaçları ve sokakların konumunu inceleyen Reuters haber ajansı, söz konusu videonun Oktyabırskoye köyünde çekildiğini ancak tarihinin saptanamadığını duyurdu.

Ukrayna güçlerinin şok baskını

Ukrayna ordusuna bağlı birlikler, geçen Salı günü hiç beklenmeyen bir karşı saldırıyla Rusya sınırını geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Federal Güvenlik Bürosu (FSB) ekipleri ile Rus askerlerinin Ukraynalıların ilerleyişini durdurduğunu ve Ukrayna sınırına doğru püskürttüğünü bildirmişti.

Ancak bölgeden gelen açıklamalar, bazı askeri blogcuların yayınları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Rus güvenlik güçlerinin Ukraynalı birlikleri sınırlarının dışına çıkarmak için hala mücadele ettiğini ortaya koyuyor.

Kursk bölgesindeki çatışmalar nedeniyle tahliye edilen halka insani yardım dağıtılıyor Fotoğraf: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Moskova takviye güç gönderiyor

Ukraynalı güçlerin hala Kursk bölgesinde olduğuna dair en önemli emare Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, bölgedeki askeri varlığını arttırmak için Kursk'a takviye kıtalar gönderileceğini duyurdu. Bu bağlamda

çok namlulu roketatar sistemleri ile top ve tankların da bölgeye sevk edilmeye başlandığı bildirildi.

Yerel makamlar da sınırdan içeri sızan Ukrayna güçleri ile çatışmaların devam ettiğini duyuruyor. Haberleşme uygulaması Telegram'dan mesaj yayınlayan Kurçatov Belediye Başkanı Igor Korpunkov, Kursk Nükleer Santralinin bulunduğu Kurçatov kentinden onlarca kilometrelik bir hatta Ukraynalı birliklerle Rus güvenlik güçleri arasındaki çatışmanın sürdüğünü aktardı.

Bölgede daha önce alınan olağanüstü hal kararı da ulusal acil durum seviyesine yükseltildi.

Reuters / ET,BK

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