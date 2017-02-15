Ukrayna savaşı: Rusya askeri operasyonu genişletme emri verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üçüncü gününde sürüyor. Cumartesi günü öne çıkan gelişmeler şöyle oldu:

TSİ 18.31 Rusya tüm istikametlerde ilerlemeyi sürdürme emri verdi

Kiev'in Belarus'taki müzakere teklifini reddetmesinin ardından Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna tarafının müzakere sürecini reddetmesinin ardından, operasyon planlarına uygun olarak bütün birimlere tüm istikametlerde ilerlemeyi sürdürme emri verildi" ifadesi kullanıldı. Kiev, ateşkes müzakerelerini reddetmediğini, ancak Moskova'nın ültimatomunu kabul etmediğini açıklamıştı.

TSİ 17.30 Türk yetkili: Türkiye boğazlar konusunda karar almadı

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatma konusunda henüz bir karar almadığını ifade etti.

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişi konusunda Türkiye'den herhangi bir resmi bildirim almadığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sonrasındaki paylaşımında "Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişinin yasaklanması çok önemli" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü konuya ilişkin açıklamasında "Kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir" açıklamasında bulunmuştu.

TSİ 17.11 Kiev'de pazartesi sabah kadar sokağa çıkma yasağı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sokağa çıkma yasağını güncelleyerek cumartesi akşamından pazartesi sabahına kadar aralıksız sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. "Daha etkili bir savunma ve kent sakinlerinin güvenliği için bugün 17.00’den pazartesi sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

TSİ 16.45 Kiev: Müzakere koşulları kabul edilemez

Kremlin'den yapılan müzakere açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak'dan yanıt geldi. Ukrayna'nın ateşkes için müzakereleri reddetmediğini açıklayan Podolyak, "Ateşkes müzakerelerine varız ancak ültimatomlara değil" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın müzakereler için hazır olduğunu kaydeden Podolyak, ancak Rusya'nın uygulanamayacak müzakere koşulları ile karşılaştıklarını belirtti. Podolyak, Rusya'nın "saldırgan tutumundan" ve Ukrayna kentlerini gece boyunca bombalamasını "Ukrayna'yı parçalamak ve kabul edilemez koşulları dayatmak" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

TSİ 16.27 Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti

Zelenskiy, Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Twitter hesabından Erdoğan'a teşekkür etti. "Erdoğan'a ve Türkiye halkına destekleri için teşekkür ederim. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya sağlanan askeri ve insani destek bugünlerde çok önemli. Ukrayna halkı bunu hiç unutmayacak!" ifadelerine yer verdi.



TSİ 16.12 Erdoğan'dan ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi ve yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

TSİ 15.56 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti

Interfax haber ajansının haberine göre, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile "barış müzakerelerini" reddettiği belirtildi. "Ukrayna tarafı müzakereleri reddettiği için Rus silahlı kuvvetleri operasyona yeniden başladı" açıklaması yapıldı. Kremlin, Ukrayna'yı müzakereleri reddederek askeri çatışmayı uzatmakla suçladı. Peskov, "Putin, Rus ordusuna dün öğleden sonra durmasını söyledi ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordu ilerleyişine bugün yeniden başladı" dedi.

TSİ 15.30 Çavuşoğlu'ndan askeri operasyonların durdurulması çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladığı ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Çavuşoğlu'nun arzu edilmesi halinde, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelediği de belirtildi.

TSİ 15.12 Rusya, Bulgaristan, Polonya ve Çekya'dan uçuşlara hava sahasını kapattı

Rusya, Bulgaristan, Polonya ve Çekya'dan yapılan uçuşlara hava sahasını kapattı. Rusya Sivil Havacılık yetkililerinden bugün yapılan açıklamaya göre, bu karar söz konusu ülkelerin benzer hamlelerinden sonra verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Çekya, Polonya, Bulgaristan ve Birleşik Krallık hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmıştı. Rus havayolu şirketi Aeroflot'un Birleşik Krallık'a seferlerinin yasaklanmasına misilleme olarak, Rusya bütün İngiliz havayolu şirketlerine kendi hava sahasını yasaklamıştı.

TSİ 15.00 Kiev'de sokağa çıkma yasağı sertleştirildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Rus birliklerinin şehirdeki ilerlemesi nedeniyle sertleştirildiğini belirtti. Kliçko, şehrin savunmasının artırılması için güncellenen sokağa çıkma yasağının 17.00 ile 08.00 saatleri arasını kapsayacağını açıkladı. İki gün önce getirilen yasak 22.00-07.00 saatleri arasındaydı. Kliçko, söz konusu saatler içerisinde sokakta olan ve yasağı ihlal eden sivillerin düşman birliklerinin sabotaj ya da keşif birliklerine ait olduğunun düşünüleceğini belirtti.

Başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

TSİ 14.00 Fransa, bir Rus gemisini durdurdu

Fransız yetkililer, Manş Denizi'nde St.Petersburg'a giden bir Rus kargo gemisini Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle durdurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otomobil yüklü geminin ticari yaptırımları ihlal edip etmediği şüphesiyle inceleme başlatıldığı belirtildi. Fransız hükümeti, denizcilik birimlerine Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen gemileri durdurma yetkisi vermişti. Rus haber ajansı RIA, Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin Fransız yetkililerden konuya ilişkin açıklama beklediğini belirtti.

TSİ 13.35 Zelenskiy: Kiev'in kontrolü bizde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev ve kent civarındaki önemli noktaların kontrolünü sağladıklarını söyledi. Başkentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenskiy, bir an önce savaşın durdurulması gerektiğini söyledi ve Rus halkına savaşı durdurmak için Putin'e baskı yapma çağrısında bulundu. Ukrayna'ya yardıma gelecek herkesi silahlandırabileceklerini ifade eden Zelenskiy, Ukraynalıların AB üyeliği hakkını kazandıklarını, bu desteği göstermek için doğru zaman olduğunu ifade etti. Rusya'ya baskının artırılmasını isteyen Zelenskiy, Almanya ve Macaristan'a da Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını destekleme çağrısı yaptı.

TSİ 12.55 Medvedev: Yaptırımlara rağmen askeri harekat sürecek

Rusya'nın eski devlet başkanlarından olan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanvekili Dimitri Medvedev, sosyal medya üzerinden Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara rağmen Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın süreceği mesajını veren Medvedev, "Donbas bölgesinin korunması için hedeflenen bütün sonuçlara tam olarak ulaşıncaya kadar askeri operasyon sürdürülecek. Ne fazla ne az" ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendiren Medvedev, yaptırımların Rusya'nın tutumunu değiştirmede Batı'nın ne kadar "etkisiz" olduğunu gösterdiğini söyledi. Medvedev, Batı ülkelerinin açıkladığı bireysel yaptırımlara ilişkin olarak ise kendisinin ve ailesinin yabancı bir bankada hesabı olmadığını, yurt dışında da mülkiyeti olmadığını ifade etti.

Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki temsil haklarının askıya alınmasını da "adil bulmadığını" belirten Medvedev, "Bu Konsey'e kapıyı tamamen kapatmak için iyi bir neden olabilir" ifadelerini kullandı. Medvedev, ayrıca bunun Rusya'ya yeniden idam cezasını getirmek için de bir fırsat olabileceğini sözlerine ekledi.

"Büyükelçiliklere asma kilit vurmanın zamanıdır" diyen Medvedev, diplomatik ilişkilere "özellikle ihtiyaç duyulmadığını" dile getirdi. Rusya'nın ABD ile stratejik istikrar diyaloğunu ve stratejik silahların sınırlandırılmasını öngören START anlaşmasının yenilenmesi için yürütülen görüşmeleri reddetme seçeneği de olduğunu belirten Medvedev, "İlişkilerimizi dürbünlerin ve silahların dürbünü üzerinden devam ettirebiliriz" ifadelerini kullandı.

TSİ 12.40 UNHCR: 120 bin Ukraynalı komşu ülkelere kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başladığından beri 120 binden fazla Ukraynalı'nın komşu ülkelere gitmek için Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı. Mülteciler Yüksek Komiseri Kelly Clements, durumun daha da kötüye gitmesini beklediklerini açıkladı. Clemenst, CNN'e verdiği demeçte "Şimdiye kadar 120 binden kişi komşu ülkelere gitti. Yerel topluluklardan ve yetkililerden aldıkları karşılama çok güzel ancak durum çok dinamik. Olacaklardan ötürü çok üzgünüz" dedi. Ülkelerini terk eden Ukraynalıların çoğunun Polonya, Moldova, Romanya, Slovakya ve Macaristan'a gittikleri kaydedildi.

Ukrayna'dan kaçanlar Polonya sınırında kuyruk oluşturdu

TSİ 12.29 Fransa'dan Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri destek

Fransa da Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri teçhizat gönderileceğini açıkladı. Fransız ordu sözcüsü, saldırı amaçlı silahların gönderilmesinin ise değerlendirdiğini belirtti. Sözcü Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Şu anda bu ekipmanın gönderilmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz" dedi.

TSİ 11.42 Çekya ve Hollanda'dan Ukrayna'ya silah desteği

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteği devam ediyor. Çekya Hükümeti 8,6 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. Gönderilecek destek, makineli tüfek, piyade tüfeği gibi hafif silahları kapsıyor. Hollanda da Ukrayna'nın talebine karşılık olarak en kısa zamanda Ukrayna'ya 200 hava savunma roketi yollayacağını açıkladı. Hollanda hükümeti, parlamentoya "Stinger" tipi hava savunma sistemlerinin en kısa zamanda gönderilmeye hazır olması gerektiğini bildirdi. Hollanda hükümeti, bu ayın başında Ukrayna'ya silahların yanı sıra mühimmat, radar sistemleri ve mayın arama robotları göndereceğini bildirmişti.

TSİ 11.30 Ukrayna Sağlık Bakanlığı: 198 kişi hayatını kaybetti

Interfax ajansının haberine göre, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonucunda ülkede 3'ü çocuk olmak üzere 198 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 33'ü çocuk bin 115 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TSİ 11.10 Kliçko: Kiev'de onlarca yaralı var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte gece boyu süren çatışmalarda onlarca kişi yaralandığını açıkladı. İkisi çocuk olmak üzere 35 kişinin yaralandığını söyleyen Kliçko, bu kişilerin sadece siviller olup olmadığının henüz tespit edilmediğini söyledi.

TSİ 10.50 Ukrayna: 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırının başlamasından bu yana 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin yakalandığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada 14 Rus uçağının, sekiz helikopterin, 102 tankın ve 530 askeri aracın imha edildiği belirtildi.

TSİ 10.45 Rusya: Ukrayna'da 821 askeri hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü . Igor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'da bir dizi askeri tesisin vurulduğunu açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı Perşembe gününden beri Ukrayna'da 14'ü hava üssü, 19'u komuta merkezi olmak üzere 821 askeri tesisin vurulduğunu ve 24 hava savunma füzesi sisteminin imha edildiğini açıkladı. Sözcü ayrıca 48 radar, yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz drone, 87 tank ve sekiz askeri deniz aracının da imha edildiğini duyurdu.

TSİ 10.30 Macron: Savaş uzun sürecek, hazırlıklı olmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Tek bir şey söyleyebilirim bu savaş uzun sürecek ve bu savaşla birlikte gelecek her krizin uzun süreli sonuçları olacak. Hazırlıklı olmalıyız” dedi.

TSİ 09.00 Rus birlikleri Melitopol şehrine girdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Melitopol şehrine "Ukrayna tarafından bir direnişle karşılaşmadan” girdi. Bakanlık Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus askerlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi aldığını söyledi.

TSİ 09.17 Zelenskiy: Devletimizi savunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yeni bir video ile Rusya'ya karşı direnişe devam edeceklerini söyledi, "Yalan haberlere inanmayın, hiçbir yere gitmiyorum. Ülkenin Rusya'ya direnişi devam ediyor. Silahlarımızı bırakmayacağız, devletimizi savunacağız" dedi.

TSİ 08.29 ABD'den Ukrayna'ya yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri yardım için öngörülen 350 milyon dolarlık paketi onayladı.

TSİ 08.00 Kiev'de gece boyu çatışmalar sürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında üçüncü gününe girilirken, başkent Kiev'de Ukrayna askerleri ile Rus güçleri arasında çatışmalar olduğu bildriliyor. Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, pencere ve balkonlardan da uzak durulması uyarıları yapılıyor.

Reuters, AFP, dpa/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe