Ukrayna Savaşı: Polonya sınırı yakınlarında hava saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal üç haftaya yaklaşırken birçok kente hava saldırıları şiddetlendi. Lviv kenti savaşın başlamasından bu yana ilk kez şiddetli saldırılarla sarsıldı. Alman Haber Ajansı (dpa) muhabiri kentte sabaha karşı çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı. Saldırının Polonya sınırına 80 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ve patlama seslerinin Polonya'dan da duyulduğu bildirildi. Lviv Belediyesi saldırının hedefinin bir askeri tesis olan Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi olduğunu duyurdu. 360 kilometrekare büyüklüğündeki merkezde askeri birliklerin tatbikatlar yapıldığı bildirildi. Lviv bölgesi valisi Maksim Kozitski, saldırıda 30'dan fazla roket atıldığını, 9 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna medyası saldırı doğrudan Lviv'e düzenlenmese de yetkililerin vatandaşlara yine de sığınaklarda kalması çağrısı yaptığını duyurdu. Kent Rus ordusunun düzenlediği saldırılardan kaçan Ukraynalıların toplandığı nokta olarak biliniyor. Ukraynalılar Lviv üzerinden Batılı ülkelere göç etmeye çalışıyor. Lviv şimdiye dek Ukrayna'daki en güvenli kentler arasında sayılıyordu. Bazı ülkeler bu nedenle büyükelçilerini Kiev'den Lviv'e yerleştirme kararı almıştı.

Kiev üzerindeki baskı artıyor

Rus ordusu başkent Kiev üzerindeki baskıyıgiderek artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanının Danışmanı Mikhailo Podolyak kentin kuzeybatısındaki bölgelerin günlerdir ağır hava saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Ajans haberlerine göre Rus tanklarının kentin kuzeydoğusundan Kiev'e ilerleyişi sürüyor.

Rus ordusu Kiev'e ilerlemek için saldırıları sürdürüyor

Kiev'in 40 kilometre güneyindeki Vasylkiv'e düzenlenen saldırılarda kentin belediye başkanının yaptığı açıklamaya göre havalimanı kullanılamaz hale geldi. Cumartesi günkü Odessa Dnipro, Harkiv'e de hava saldırıları düzenlendi. AFP muhabiri liman kenti olan Mykolayiv'e düzenlenen saldırılarda ise hastanelerin zarar gördüğünü duyurdu.

Mariupol'de hasar büyük

ABD'den gelen uydu görüntülerine göre Ukrayna'nın güneydoğusundaki Mariupol kentindeki hasar büyük. Kentteki yüksek binalarda ağır hasar meydana gelirken, birçok binanın kullanılamaz halde olduğu ve alt yapı tesislerinin de zarar gördüğü belirtiliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Mariupol'un Rus güvenlik güçlerince kuşatıldığını ama hala Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu söyledi.

24 Şubat'ta başlayan işgalde Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 3 bin 500'den fazla askeri noktaya ve malına zarar verildi. Rusya sadece askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. BM ise Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen misket bombası kullandığına yönelik güvenilir raporlar bulunduğunu duyurmuştu.

Ukrayna, savaşın başlamasından bu yana 12 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise geçen haftalarda 500 askerinin öldüğünü duyurdu. ABD 2 bin ila 4 bin Rus askerinin öldüğünü tahmin ediyor. Savaşta ölen Ukraynalı askerlerin sayısı Devlet Başkanı Zeleskiy'ninaçıklamasına göre yaklaşık bin 300.

NATO'dan kimyasal silah uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'yı kimyasal silah kullanmaması konusunda uyardı. Stoltenberg Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte geçen günlerde kimyasal ve biyolojik laboratuvarlar konusunda bazı "saçma iddiaların” gündeme geldiğini hatırlattı. Stoltenberg, "Kremlin haklı çıkarılamayacak şeyleri haklı çıkarmak için yanlış bahaneler icat ediyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'yı kimyasal silahlar konusunda uyardı

Rusya Ukrayna hükümetini ABD tarafından desteklenen laboratuvarda biyolojik silah üretmeye çalışmakla suçlamıştı.

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Diplomasi trafiği sürüyor

Saldırılar sürerken diplomasi trafiği de sürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun savaşın sonlandırılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Görüşmede Scholz ve Macron Mariupol kentindeki işgalin derhal son bulmasını ve Ukrayna'da ateşkes ilan edilmesini talep etti. Putin'in görüşmede Ukrayna ordusunu uluslararası hukuka aykırı davranmakla suçladığı, Macron'un ise bu suçlamayı "yalan” diye nitelendirerek reddettiği kaydedildi.

ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardıma onay verdi. Söz konusu mali yardımın savunma için gereken teçhizat, hizmet sektörü ve askeri tatbikatlar için öngörüldüğü belirtildi. ABD Kiev yönetimine Şubat'ın sonundan bu yana toplam 350 milyon dolarlık askeri yardım sözü verdi.

BM'nin verilerine göre savaşından başından beri 579 sivil öldü, ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. BM 2 milyon 600 bin insanın ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

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dpa, Reuters, AFP, DW / HT,BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe