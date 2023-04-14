Ukrayna Savaşı: Moskova Çin'den silah mı temin ediyor?

Ukrayna, ülkeyi işgal eden Rus birliklerine ait silah sistemlerinde giderek daha fazla Çin bileşenine rastlandığını duyurdu.

Hükümet danışmanı Vladislav Vlasiyuk, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, savaş alanında ele geçirilen silahların bileşiminin değiştiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaptırım politikasından sorumlu danışmanı olan Vlasiyuk, söz konusu silahların bileşenlerinin başta Batı ülkeleri kaynaklı olmasına karşın son zamanlarda Batı üretimi bileşenlerin giderek azaldığını ve bunların yerine Çin kaynaklı silah bileşenlerine daha yoğun olarak rastlandığını kaydetti. Vlasiyuk, "Hangi ülkeden daha fazla bileşen olduğunu tahmin etmek zor değil…. Elbette Çin'den" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulaması nedeniyle Rusya envanterindeki Batı üretimi silah ve bileşenler giderek azalıyor. Batı'nın aksine Rusya'ya yaptırım uygulamayan Çin ise Moskova'ya askeri teçhizat sevkiyatı yapmadığını çok kez dile getirdi. Ancak Vlasiyuk, Rusya'nın Çin'den pek çok farklı askeri malzeme tedarik ettiğini öne sürerek, Orlan tipi insansız hava araçlarında İsviçre üretimi parçalar yerine Çin'den temin edilen parçaların kullanıldığına dair istihbarat bilgilerine ulaşıldığını bildirdi.

Ukrayna tarafından paylaşılan bir istihbarata göre Fransa'da üretilen ve Rus tanklarında kullanılan bir ateş kontrol sistemi de Çin Halk Cumhuriyeti yapımı bir sistemle değiştirildi.

Vlasiyuk, bileşenlerle ilgili olarak özellikle Çinli China North Industries Group (Norinco) ve Xinxing Guangzhou Import & Export şirketlerinin adını zikretti ancak söz konusu şirketlerden ne tür silah bileşenlerinin temin edildiği konusunda bir bilgi vermedi.

Norinco şirketi ise bu iddiayı yalanladı. Adının açıklanmasını istemeyen bir şirket çalışanı, Rusya'ya herhangi bir savunma ekipmanı gönderilmediğini söyledi. Xinxing'den ise bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Reuters Ukrayna'dan yapılan açıklamaları doğrulatamazken açıklanan bileşenlerin askeri olmayan kullanım için mi tasarlandığı yoksa üçüncü bir tarafça mı Rusya'ya ithal edildiği konuları açıklığa kavuşturulamadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Çin'in "tarih boyunca Rusya dahil tüm ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde normal ticari ilişkiler kurduğu" belirtilerek, "Savunma teçhizatı ihracatı konusunda Çin her zaman ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum benimsemiştir" denilmekle yetinildi.

Reuters/ TY,ET

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