  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaUkrayna

Ukrayna Savaşı: Lviv'e füze saldırısında 4 ölü

3 saat önce

Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Lviv'e düzenlediği füze saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti. Zelenskiy, saldırıya "somut bir yanıt" verileceğini duyurdu.

https://p.dw.com/p/4TTtf
Lviv'e füze saldırısı
Lviv'e füze saldırısıFotoğraf: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, füzenin bir apartmana isabet ettiğini, binanın üçüncü ve dördüncü katlarının hasar gördüğünü belirtti. Saldırıda dört kişinin yaşamını yitirdiğini, dokuz kişinin yaralandığını söyleyen Klimenko, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi saldırıda Ulusal Politeknik Üniversitesi'nin bir yurdu ile 50 apartmanın hasar gördüğünü belirtti. Sadovyi Telegram paylaşımında, bunun Rus işgalinin başlamasından bu yana Lviv'de sivil altyapıyı hedef alan en büyük saldırı olduğuna dikkat çekti.

Zelenskiy: Somut bir yanıt vereceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıya "somut bir yanıt" vereceklerini duyurdu. Zelenskiy Telegram üzerinden yayınladığı video mesajında, saldırıda "ne yazık ki ölenler ve yaralananlar" olduğunu belirterek, "Düşmana kesinlikle bir yanıt verilecek. Somut bir yanıt" dedi.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı cephelerin yüzlerce kilometre uzağında bulunuyor. Ancak kent 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın işgali başlatmasından bu yana saldırıların hedefi oluyor.

Lviv'e düzenlenen füze saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti
Lviv'e düzenlenen füze saldırısında en az dört kişi hayatını kaybettiFotoğraf: Mykola Tys/AP/picture alliance

"Her yer mayınlı"

Ukrayna'nın, Batı ülkelerinin silah desteği sayesinde hava savunma sistemini güçlendirmesi ile hava savunmasını aşabilen Rus füze ve insansız hava aracı sayısı azaldı. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Juriy Ignat, geçen günlerde yaptığı açıklamada, ülkeye gönderilen hava savunma sistemlerinin tüm ülkeyi yeterince korumaya yetmediği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Zelenskiy de Çarşamba akşamı CNN'de yayınlanan bir röportajında Batı'dan silah yardımının yavaş gelmesini eleştirerek, Ukrayna'nın karşı taarruz başlatmasını geciktirdiğini belirtti. Zelenskiy bu durumun Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde savunmasını güçlendirmesine yol açtığını kaydetti. Zelenskiy, "Cephedeki bazı zorluklar nedeniyle karşı taarruzda hızlı ilerleme sağlanamıyor. Her yer yoğun bir şekilde mayınlarla dolu" diye konuştu.

UAEA Zaporijya'da ek inceleme başvurusunda bulundu

Ukrayna'nın güneyinde Avrupa'nın en büyük nükleer santraliZaporijya'ya yönelik saldırı planlandığına ilişkin Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak birbirini suçlaması da kaygı yarattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Rus birliklerinin kontrolündeki nükleer santralde incelemelerde bulunabilmek için girebildikleri alanların kapsamının genişletilmesini talep etti. UAEA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, kurum uzmanlarının geçen günlerde ve haftalarda tesisin aralarında soğutma havuzlarının da bulunduğu bazı bölümlerinde incelemeler yaptığı belirtildi. UAEA Direktörü Rafael Grossi, tesiste mayın veya patlayıcı madde bulunduğuna dair bulgulara şimdiye kadar ulaşılmadığını kaydetti. Grossi, durumda bir değişiklik olup olmadığını incelemek isteyen uzmanların inceleme yaptıkları alanı genişletmek için başvuruda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

AFP,dpa/JD, BÖ

 DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Zaporijya Nükleer Santrali

Zaporijya: Muhtemel sızıntıya ilişkin iki senaryo

Çatışmalar17 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Screenshot Threads, Instagram App

Threads uygulaması Twitter'a alternatif olabilir mi?

Threads uygulaması Twitter'a alternatif olabilir mi?

Teknoloji5 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu etrafını çevreleyen bir kalabalığın içinde - (15.12.2022 / İstanbul)

CHP'de değişim sancıları: İmamoğlu neden site açtı?

CHP'de değişim sancıları: İmamoğlu neden site açtı?

Politika16 saat önce
Öldürülen Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi

Tahir Elçi davası 29 Kasım'a ertelendi

Tahir Elçi davası 29 Kasım'a ertelendi

Hukuk ve Adalet20 saat önce
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Soylu'ya yakın kadroların tasfiyesi bekleniyor

Soylu'ya yakın kadroların tasfiyesi bekleniyor

Politika21 saat önce

Yeni oranlar belli oldu: Enflasyonda "Arjantin" tehlikesi

Yeni oranlar belli oldu: Enflasyonda "Arjantin" tehlikesi

Ekonomi5 Temmuz 2023
Türkei Istanbul | Ausländer Festnahme bei LGBTI-Pride

İranlı Elyas: Onur Yürüyüşü'nden geri gönderme merkezine

İranlı Elyas: Onur Yürüyüşü'nden geri gönderme merkezine

İnsan Hakları5 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön