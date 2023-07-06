Ukrayna Savaşı: Lviv'e füze saldırısında 4 ölü

Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Lviv'e düzenlediği füze saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti. Zelenskiy, saldırıya "somut bir yanıt" verileceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, füzenin bir apartmana isabet ettiğini, binanın üçüncü ve dördüncü katlarının hasar gördüğünü belirtti. Saldırıda dört kişinin yaşamını yitirdiğini, dokuz kişinin yaralandığını söyleyen Klimenko, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi saldırıda Ulusal Politeknik Üniversitesi'nin bir yurdu ile 50 apartmanın hasar gördüğünü belirtti. Sadovyi Telegram paylaşımında, bunun Rus işgalinin başlamasından bu yana Lviv'de sivil altyapıyı hedef alan en büyük saldırı olduğuna dikkat çekti.

Zelenskiy: Somut bir yanıt vereceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıya "somut bir yanıt" vereceklerini duyurdu. Zelenskiy Telegram üzerinden yayınladığı video mesajında, saldırıda "ne yazık ki ölenler ve yaralananlar" olduğunu belirterek, "Düşmana kesinlikle bir yanıt verilecek. Somut bir yanıt" dedi.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı cephelerin yüzlerce kilometre uzağında bulunuyor. Ancak kent 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın işgali başlatmasından bu yana saldırıların hedefi oluyor.

Lviv'e düzenlenen füze saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mykola Tys/AP/picture alliance

"Her yer mayınlı"

Ukrayna'nın, Batı ülkelerinin silah desteği sayesinde hava savunma sistemini güçlendirmesi ile hava savunmasını aşabilen Rus füze ve insansız hava aracı sayısı azaldı. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Juriy Ignat, geçen günlerde yaptığı açıklamada, ülkeye gönderilen hava savunma sistemlerinin tüm ülkeyi yeterince korumaya yetmediği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Zelenskiy de Çarşamba akşamı CNN'de yayınlanan bir röportajında Batı'dan silah yardımının yavaş gelmesini eleştirerek, Ukrayna'nın karşı taarruz başlatmasını geciktirdiğini belirtti. Zelenskiy bu durumun Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde savunmasını güçlendirmesine yol açtığını kaydetti. Zelenskiy, "Cephedeki bazı zorluklar nedeniyle karşı taarruzda hızlı ilerleme sağlanamıyor. Her yer yoğun bir şekilde mayınlarla dolu" diye konuştu.

UAEA Zaporijya'da ek inceleme başvurusunda bulundu

Ukrayna'nın güneyinde Avrupa'nın en büyük nükleer santraliZaporijya'ya yönelik saldırı planlandığına ilişkin Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak birbirini suçlaması da kaygı yarattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Rus birliklerinin kontrolündeki nükleer santralde incelemelerde bulunabilmek için girebildikleri alanların kapsamının genişletilmesini talep etti. UAEA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, kurum uzmanlarının geçen günlerde ve haftalarda tesisin aralarında soğutma havuzlarının da bulunduğu bazı bölümlerinde incelemeler yaptığı belirtildi. UAEA Direktörü Rafael Grossi, tesiste mayın veya patlayıcı madde bulunduğuna dair bulgulara şimdiye kadar ulaşılmadığını kaydetti. Grossi, durumda bir değişiklik olup olmadığını incelemek isteyen uzmanların inceleme yaptıkları alanı genişletmek için başvuruda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

AFP,dpa/JD, BÖ

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