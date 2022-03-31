"Ukrayna savaşı konusunda Putin yanlış bilgilendiriliyor"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere istihbaratlarına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı konusunda danışmanları tarafından yanlış bilgilendiriliyor.

İngiltere'nin dijital istihbarat örgütü GCHQ Başkanı Jeremy Fleming Avustralya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Putin'in savaş konusunda yanıltıldığını ileri sürdü. Fleming, "Danışmanları ona gerçekleri söylemekten korkuyor" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield Çarşamba günü Washington'da istihbarat bilgilerine atıfta bulunarak, "Danışmanları tarafından (Putin'in) Rus ordusunun ne kadar kötü durumda olduğu ve yaptırımların Rus ekonomisini nasıl felce uğrattığı konusunda yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz" dedi.

Putin'in kıdemli danışmanları "ona gerçeği söylemekten çok korkuyor" diye konuşan Bedingfield, "İstihbarat bilgilerine göre Putin, Rus ordusu tarafından aldatıldığını hissetti ve bu durum onunla ordu yönetimi arasında devam eden bir gerginliğe neden oldu” ifadesini kullandı. Ancak Bedingfield bu konuda daha somut bir açıklama yapmadı.

ABD hükümetinin bu bilgiyi neden ifşa ettiği sorusuna ise Bedingfield, "Ukrayna'daki durumu daha net ortaya koymak ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının büyük bir stratejik hata olduğunu göstermek için” sözleriyle yanıt verdi.

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Kirby'den endişe vurgusu

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby de, Putin'in Ukrayna'da olup bitenler hakkında yanlış bilgilendirilmiş olmasının ya da hiç bilgilendirilmemesinin "Endişelenmek için bir neden” olduğunu belirterek, "Bu onun ordusu. Bu onun savaşı. O seçti" dedi.

Daha önce, Rus istihbarat uzmanı Andrey Soldatov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya'nın savaştaki durumu hakkında tüm bilgilerin verildiğinden kuşkulu olduğunu dile getirmişti. Uzmanlara göre istihbarat örgütü çalışanlarının üzerindeki baskı ve cezalandırılma korkusu "sorunların yeterince ele alınmamasına” yol açıyor.

dpa,AFP/TY,DA

© Deutsche Welle Türkçe