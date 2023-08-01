  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
PolitikaOrtadoğu

Ukrayna Savaşı için Suudi Arabistan'da zirve

46 dakika önce

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı ele almak üzere 30 ülkeden üst düzey diplomat Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. Hafta sonu düzenlenecek toplantıya Türkiye de katılıyor.

https://p.dw.com/p/4UeqU
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy el sıkışıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sağda), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliği yaptığı 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. (Foto: Arşiv)Fotoğraf: SPA/dpa/picture alliance

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'a yakın ülkeden yüksek düzey yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı ele almak üzere bu hafta sonu Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. Alman Basın Ajansı'nın (dpa) Riyad'daki diplomatik kaynaklara dayanarak aktardığı habere göre, Cumartesi ve Pazar günleri sahil kenti Cidde'de gerçekleştirilecek toplantı, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed El Aiban başkanlığında ve ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde yapılacak. "Çok gizli davetiyelerin" Haziran ayında Danimarka'da yapılan bir buluşmada müttefik devletlere iletildiği kaydedildi. Ancak planlanan zirve konusunda Riyad'dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Zirveye Rusya katılmayacak

Diplomatik çevrelerden verilen bilgiye göre, Cidde'deki zirveye Ukrayna, ABD ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin yanı sıra Türkiye, İngiltere, Şili, Endonezya ve Mısır'dan da yetkililerin katılması bekleniyor. Alman Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, zirveye Rusya katılmayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Pazartesi günü yaptığı açıklamada Washington hükümetinin toplantıyı desteklediğini kaydetti. Ancak ABD adına Cidde'ye kimin gideceğinin henüz kesinleşmediğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı da Körfez'de yapılacak zirveyi doğrulamıştı. Kiev'den yapılan açıklamada, zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin krizin çözümü için sunduğu "barış formülünün" hayata geçirilmesi için adımlar atılacağı kaydedilmişti. Bu formülün özünde Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesi talebi yatıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin krizin çözümü için sunduğu "barış formülünün" hayata geçirilmesi için adımlar atılması öngörülüyor. Fotoğraf: president.gov.ua

Moskova'nın barış planı da görüşülecek

Riyad'daki diplomatik çevrelere göre zirvede Rusya'nın da bir barış planı görüşülecek. Planın, "herhangi bir müzakereye başlanılmasından önce Ukrayna'nın savaşın sona ermesinden sonraki sınırları tanıması" talebini içerdiği bildiriliyor.

Kaynaklar, Suudilerin tüm taraflarca kabul edilen bir uzlaşma arayışında olduğunu ve savaşı sona erdirmek üzere bu yılın sonlarına doğru "küresel bir barış zirvesi" düzenlenmesini hedeflediğini aktarıyor.

Petrol zengini Suudi Arabistan ve Körfez'deki komşuları, Rusya'nın Ukrayna'yı 17 ay önce işgal etmeye başlamasından bu yana, Moskova ile ilişkilerin kesilmesi yönünde Batı'dan gelen baskıları yanıtsız bıraktı.

dpa/AÜ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy el sıkışıyor.

Ukrayna Savaşı için Suudi Arabistan'da zirve

Politika46 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'nun "değişim" mesaisinde kritik hesaplar

İmamoğlu'nun "değişim" mesaisinde kritik hesaplar

Politika7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (05.08.2022 / Soçi))

Putin ve Erdoğan: Vilnius sonrası ilk temas

Putin ve Erdoğan: Vilnius sonrası ilk temas

Politika10 saat önce

Almanya'daki göçmenlerin AfD korkusu

Almanya'daki göçmenlerin AfD korkusu

Politika12 saat önce
Başkent Berlin'de, federal parlamento binasının dışındaki Almanya bayrağı, fonda koyu renkli bulutlar

Almanya: Avrupa'nın "hasta adamı" mı?

Almanya: Avrupa'nın "hasta adamı" mı?

Ekonomi15 saat önce

Esenyurt: Türkiye'de suç oranlarında artış

Esenyurt: Türkiye'de suç oranlarında artış

Hukuk ve Adalet31 Temmuz 2023
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AKP'de yerel seçim hazırlıkları başladı

AKP'de yerel seçim hazırlıkları başladı

Politika31 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön