Ukrayna Savaşı için Suudi Arabistan'da zirve

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı ele almak üzere 30 ülkeden üst düzey diplomat Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. Hafta sonu düzenlenecek toplantıya Türkiye de katılıyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'a yakın ülkeden yüksek düzey yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı ele almak üzere bu hafta sonu Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. Alman Basın Ajansı'nın (dpa) Riyad'daki diplomatik kaynaklara dayanarak aktardığı habere göre, Cumartesi ve Pazar günleri sahil kenti Cidde'de gerçekleştirilecek toplantı, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed El Aiban başkanlığında ve ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde yapılacak. "Çok gizli davetiyelerin" Haziran ayında Danimarka'da yapılan bir buluşmada müttefik devletlere iletildiği kaydedildi. Ancak planlanan zirve konusunda Riyad'dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

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Zirveye Rusya katılmayacak

Diplomatik çevrelerden verilen bilgiye göre, Cidde'deki zirveye Ukrayna, ABD ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin yanı sıra Türkiye, İngiltere, Şili, Endonezya ve Mısır'dan da yetkililerin katılması bekleniyor. Alman Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, zirveye Rusya katılmayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Pazartesi günü yaptığı açıklamada Washington hükümetinin toplantıyı desteklediğini kaydetti. Ancak ABD adına Cidde'ye kimin gideceğinin henüz kesinleşmediğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı da Körfez'de yapılacak zirveyi doğrulamıştı. Kiev'den yapılan açıklamada, zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin krizin çözümü için sunduğu "barış formülünün" hayata geçirilmesi için adımlar atılacağı kaydedilmişti. Bu formülün özünde Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesi talebi yatıyor.

Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin krizin çözümü için sunduğu "barış formülünün" hayata geçirilmesi için adımlar atılması öngörülüyor. Fotoğraf: president.gov.ua

Moskova'nın barış planı da görüşülecek

Riyad'daki diplomatik çevrelere göre zirvede Rusya'nın da bir barış planı görüşülecek. Planın, "herhangi bir müzakereye başlanılmasından önce Ukrayna'nın savaşın sona ermesinden sonraki sınırları tanıması" talebini içerdiği bildiriliyor.

Kaynaklar, Suudilerin tüm taraflarca kabul edilen bir uzlaşma arayışında olduğunu ve savaşı sona erdirmek üzere bu yılın sonlarına doğru "küresel bir barış zirvesi" düzenlenmesini hedeflediğini aktarıyor.

Petrol zengini Suudi Arabistan ve Körfez'deki komşuları, Rusya'nın Ukrayna'yı 17 ay önce işgal etmeye başlamasından bu yana, Moskova ile ilişkilerin kesilmesi yönünde Batı'dan gelen baskıları yanıtsız bıraktı.

dpa/AÜ,TY

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