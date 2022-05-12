Bu 5 sebep otomobil kullanmanın maliyetini arttıracak

TeknolojiBu 5 sebep otomobil kullanmanın maliyetini arttıracakTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoTeknoloji2 saat önce2 saat önceRusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünya genelinde birçok sektörü etkiledi. Otomotiv sektörü en fazla darbe alanlardan. Savaş sürdükçe otomobil kullanmanın maliyeti daha da artacak. https://www.dw.com/tr/ukrayna-sava%C5%9F%C4%B1-bu-5-sebep-otomobil-kullanman%C4%B1n-maliyetini-artt%C4%B1racak/video-61758725Reklam