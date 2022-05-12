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Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Teknoloji

Bu 5 sebep otomobil kullanmanın maliyetini arttıracak

2 saat önce

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünya genelinde birçok sektörü etkiledi. Otomotiv sektörü en fazla darbe alanlardan. Savaş sürdükçe otomobil kullanmanın maliyeti daha da artacak.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-sava%C5%9F%C4%B1-bu-5-sebep-otomobil-kullanman%C4%B1n-maliyetini-artt%C4%B1racak/video-61758725
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