Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında biri bebek üç çocuk öldü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar sivilerin canını almaya devam ediyor. Donetsk Bölgesi Valisi Pavlo Kirilenko, Rusya’nın düzenlediği saldırıda 5 ve 14 yaşlarında iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklama, Kirilenko’nun Telegram hesabından yapıldı. Kirilenko, çocukların Oçeretinsk’te düzenlenen saldırıda hayatını kaydettiğini belirtti, sivillere de savaş bölgesini terkedip, mümkün olduğunca güvenli bölgelere gitmeleri çağrısını yineledi. Üç aylık bir bebeğin de Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda öldüğü haber verildi.

Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko saldırılarda iki çocuğun öldüğünü açıkladı Fotoğraf: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO

Çocuk ölümlerine tepki

Yardım organizasyonu Save the Children, liman kenti Odessa’ya Rusya’nın düzenlediği füze saldırısıda ölenler arasında üç aylık bir bebeğin olduğu haberleri üzerine sert bir açıklama yaptı. Save the Children Ukrayna Direktörü Pete Walsh, savaşın başlamasından bu yana geçen iki ay zarfında 450’den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi ve "Ukrayna'da güvenli hiçbir yer yok" dedi.

Save the Children'in verdiği bilgiye göre, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana yaklaşık 63 bin çocuk dünyaya geldi. Save the Children, bu çocukların ömür boyu taşıyacakları bedensel ve psikolojik yaraların olacağına dikkat çekti.

Save the Children Direktörü Walsh, "Savaşta dünyaya gelen çocuklar kelime anlamıyla yıkımın içine doğmuş oluyorlar" diye yineledi ve gerekli koşulların ve doğru yardımların sağlanması halinde savaş şartlarına direniş gösterebileceklerini ve yaşadıklarını atlatabileceklerini de hatırlattı.

Rusya: 12 hedefe saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna’daki 12 hedefe saldırılar düzenlendiği duyuruldu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dnipropetvosk bölgesinde bulunan ve Ukrayna güçlerine mermi üretilen bir tesisin vurulduğunu söyledi. Harkiv’de dört askeri depo ve birliklerin toplanma yerinin yok edildiğini söyleyen sözcü, saldırılarda 150 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü de ileri sürdü. Sözcü, Paskalya Yortusu'nda 423 saldırı düzenlendiğini de kaydetti.

Ukrayna Rusya'nın Mariupol’e saldırılarının devam ettiğini açıkladı Fotoğraf: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO

Mariupol’da Azovstal tesislerine saldırı sürüyor

Ukrayna, Rusya'nın Mariupol’da bulunan Azovstal demir-çelik tesisine yönelik saldırılarının devam ettiğini duyurdu. Sivillerin ve Ukrayna’lı savaşçıların bulunduğu ve Mariupol’da Rusya’nın kontrol edemediği en önemli noktalardan sayılan tesislerin devamlı ateş altında olduğu kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Danışmanı Michaylo Podolyak Twitter’den yaptığı açıklamada, Mariupol'un "Ağır bombalarla havadan ve topçu ateşiyle de karadan saldırıya uğradığı" belirtildi. Rusya ile yürütülen görüşmelerde başmüzakereci de olan Podolyak, Ortodoks‘ların en önemli yortusu olan Paskalya'da en azından Mariupol’da silahların susmasını, sivillerin çıkarılması için insani koridor kurulmasını ve asker ve sivillerin takası görüşmelerine onay vermesini de talep etti.

Rusya güçlerini kuzeyde topluyor

Ukraynalı kaynakların verdiği bilgiye göre Rusya birliklerini Ukrayna‘nın kuzeyindeki sınır bölgesinde topluyor. Ukrayna Genelkurmayı, sınıra 60 km mesafedeki Belgorod kentine ilave birlikler konuşlandırıldığını ileri sürdü. Buraya konuşlandırılan askeri araç ve silahlar arasında İskender-M tipi füzeler olduğu da kaydedildi. İskender, seyyar balistik füze olması nedeniyle öneme sahip. Saldırı menzil gücünün de 500 kilometre olduğu ve nükleer başlıklı veya başlıksız kullanılabildiği haber veriliyor.

Ortodoks Patriği Bartholomeos'tan çağrı

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği I.Bartholomeos, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını derhal durdurması yönündeki çağrısını bir kez daha yineledi. Bartholomeos, dün gece düzenlenen Paskalya Yortusu ayininde, yaşananın bir kardeş kavgası olduğunu söyledi ve her savaşta olduğu gibi bu savaşta da yaşananların "insanlık onurunu ve yaradılana duyulması emredilen sevgiyi yerle bir ettiğini" vurguladı. Patrik, neredeyse tamamı yerle bir edilen Mariupol'dan sivillerin çıkarılması için insani koridor açılmasını da talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Paskalya vesilesiyle Papa'ya çağrısını tekrar etti ve Katoliklerin liderinin ülkesini ziyaret etmesini umut ettiklerini söyledi.

DW, rtr, KNA / ET,HT