Ukrayna: Rusya'nın hava saldırısında 5 sivil öldü

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna'nın Pokrovsk kentine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko ölenlerden 5'inin sivil olduğunu açıkladı. Kirilenko ayrıca arama kurtarma ekiplerinde görevli iki kişinin ve bir askerin hayatını kaybettiğini, 14 sivilin de yaralandığını belirtti. Toplam yaralı sayısı ise 9'u polis memuru olmak üzere 34 olarak ifade ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında iki roketin sıradan bir apartmana isabet ettiğini söyledi. Zelenskiy'nin paylaştığı görüntülerde beş katlı binanın en üst katının tahrip olduğu görülüyor. Binada arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir çalışma yaptığı öğrenildi.

Pokrovsk Rusya'nın kontrolü altındaki Donetsk kentinin 70 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Kent cephe hattından ise 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kentte savaştan önce yaklaşık 60 bin kişi yaşıyordu.

Harkiv'deki askeri yetkililer de Rusya'nın Pazartesi akşam saatlerinde Krugliyakivka'ya düzenlediği saldırıda iki sivilin öldüğünü açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları hafta sonu yoğunlaştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri sadece Pazar gecesi 70 saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

AFP / EC, HT