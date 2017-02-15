Ukrayna: Rusya Kiev'e saldırmak için tüm kaynaklarını topluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 12'nci gününde Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir uyarı geldi. Genelkurmay Başkanlığı, Facebook'tan yayınlanan mesajında Rusya'nın başkent Kiev'e bir saldırı düzenlemek için "tüm kaynaklarını topladığı" uyarısında bulundu. Diğer yandan Ukraynalı yetkililer, Pazar günü başkent Kiev'in çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve Rus birliklerinin, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin ile Buça'da kontrolü ele geçirmeyi çalıştığı belirtildi.

Gönüllülerden oluşan birliğin bir üyesi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Rus ordusunun kente ilerlediğinin fark edilmesi halinde Kiev'i batıya bağlayan son köprünün havaya uçurulacağını söyleyerek, "Yukarıdan bir emir alırsak ve Rusların yaklaştığını görürsek o köprüyü imha edeceğiz" dedi ve olası bir patlama ile olabildiğince çok sayıda Rus tankının yok edilmesini planladıklarını ifade etti.

Harkiv'de sivil hedefler vuruldu

Kiev'e yönelik endişeler büyürken Rus ordusunun Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'e yönelik hava saldırıları dün gece de tüm şiddetiyle devam etti. AFP, söz konusu saldırılarda üniversiteye ait bir spor kompleksi ile çok katlı bir binanın hedef alındığını ve saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Stratejik öneme sahip liman kenti Mariupol'de de Rusya'nın ablukası sürüyor. Hafta sonu Rusya'nın kentten sivillerin insani koridor oluşturularak tahliye edilmesi için ateşkes ilan ettiği bildirilmişti. Ancak Ukrayna tarafı Rusya'nın ateşkese uymadığı ve sivillerin güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek tahliyeleri durdurmuştu. Mariupol'de gıda ve su sıkıntısının başgösterdiği bildiriliyor. Kentten ayrılanlar sokaklarda Rus ve Ukraynalıların cesetlerinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

Volodimir Selenskiy

Selenskiy: Rusya Odessa'yı vurmaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenskiy ise Rusya'nın Karadeniz'deki liman kenti Odessa'yı bombalamaya hazırlandığını söyledi. Ukrayna ordusu sözcülerinden Sergey Bratçuk, denizden fırlatılan roketlerin Odessa bölgesindeki bir köyü hedef aldığını açıkladı. Saldırının "altyapı açısından önemli bir merkezi" hedef aldığını belirten yetkili, ölü veya yaralı olmadığını belirtti.

WSJ: Suriyeli savaşçılar kullanılacak

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Kremlin'in şehir savaşlarında yararlanmak için Suriyeli savaşçıları Ukrayna'ya götürmeye hazırlandığın öne sürdü. Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu Suriyeli savaşçıların bir kısmının Ukrayna’ya götürülmek üzere Rusya'da bekletildiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise gönüllü birliklere katılmak için 20 bin yabancı askerin ülkeye geldiğini belirtti.

Müzakerelerin üçüncü turu bugün

Rusya ile Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turunun bugün yapılması bekleniyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın askerden arındırılması ve nötr bir statüye kavuşturulmasının da aralarında bulunduğu tüm şartlarının Ukrayna tarafından kabul edilmesini olası bir barışçıl çözümün ön koşulu olarak öne sürmesi nedeniyle müzakere sürecinden sonuç çıkması beklenmiyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, şu ana kadar savaşta yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Ukraynalı da yurt dışına kaçtı.

AFP,dpa / BÖ,ET

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