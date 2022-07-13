Ukrayna: Rusya ile tahıl sevkiyatı için anlaşmaya yakınız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya ile tahıl krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın ihracatı için anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İstanbul'da yapılan Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla sevkine yönelik görüşmeler öncesinde bir açıklama yaparak Rusya ile anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

İstanbul'daki toplantı öncesinde İspanyol El Pais gazetesine açıklamalarda bulunan Kuleba, "Rusya ile anlaşmamıza iki adım kaldı. Şu anda son aşamadayız ve her şey Rusya'ya bağlı" diye konuştu. Kuleba ayrıca, "Tahılı uluslararası piyasalara ihraç etmek için hazırız" dedi.

Rusya'nın neden anlaşmak isteyeceği sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'daki yönetimin Afrika ile Asya'daki ülkelere, onları yaşanabilecek bir gıda kıtlığındankorumak için hazır olduğunu göstermek isteyeceğini, ancak Moskova'nın yine de görüşmelerde masadan kalkma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

Görüşmeler İstanbul'da yapılıyor

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın emniyetli bir biçimde uluslararası piyasalara ulaştırılması amacıyla Ukrayna ile Rusya arasında görüşmelerin olması için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve Türkiye savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile BM heyeti arasında görüşmeler yapılıyor. Amaç, özellikle bu tahıla ihtiyacı olan ülkelere sevkiyatın sağlanması.

Dmitro Kuleba Fotoğraf: FranckCoffrini/AFP

Uluslararası toplum Rusya'ya haftalardır Ukrayna tahılının ithalatına izin verme çağrısı yapıyor. Ukrayna, Karadeniz'deki limanlarının Rus Donanması tarafından abluka altına alındığını ileri sürüyor. Rusya ise tahıl ihracatına engel olduğu iddiasını reddediyor.

Ukrayna'daki silolar dolmak üzere

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana başta tahıl, ayçiçek yağı, akaryakıt ve gübre gibi ürünlerin ihracatı azaldığından bu ürünlere erişim hem zorlaştı hem de bu ürünlerin fiyatları anormal ölçüde arttı. Dünyanın en büyük buğday ihraç eden ülkelerinden olan Ukrayna, mallarını ihraç edemeyince özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde gıda kıtlığı baş göstermeye başladı. BM kısa süre önce dünyanın on yıllardır görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hem Ukrayna hem de Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçıları arasında ve küresel gıda güvenliğinde son derece önemli rol oynuyor. Ukrayna'nın Odesa kentindeki silolarda 20 tondan fazla tahılın uluslararası piyasalarda satılamaması sadece halihazırdaki durumu değil, aynı zamanda sonraki hasatları da etkiliyor. Ukrayna'daki silolar satılamayan tahıl ürünleriyle dolu olduğundan Ukrayna bir sonraki hasat zamanı elde edilecek tahılları koyacak yer bulamama sorunuyla karşılaşabilir.

Reuters,DW / DÇÜ,ET