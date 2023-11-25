Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük İHA saldırısı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rusya'nın Kiev'e 74 İHA ile saldırdığını açıkladı. Saldırılar sonucunda biri çocuk beş kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, savaşın başlangıcından bu yana, Rusya'nın Ukrayna'ya en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediğini açıkladı.

Kliçko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumartesi günü düzenlenen saldırılarda, biri 11 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere, toplam beş kişinin yaralandığını ve günün erken saatlerinde başlayan saldırılar sonucunda birçok binanın hasar gördüğünü aktardı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, saldırıların ardından Kiev'de 77'si insanların yaşadığı binalar olmak üzere yaklaşık 200 binanın elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından aktarılan bilgilere göre, Rusya'nın 74 İHA'sından 71'i Ukrayna güçlerince vuruldu. Söz konusu İHA'ların 66'sının Rusya tarafından Kiev ve çevresine gönderildiği açıklandı.

Reuters / BÜ,ET

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