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Rus roketlerinin Harkiv'de enerji santralini vurduğu bildiriliyorFotoğraf: Kostiantyn Liberov/AP/picture alliance
Politika

Ukrayna: Rusya altyapı tesislerini vuruyor

54 dakika önce

Ukrayna'nın karşı taarruzu Rus güçlerini Harkiv bölgesindeki birçok yerleşim yerinden çıkardı. Ancak Rusların sivil altyapı tesislerini vurarak misilleme yaptığı bildiriliyor.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-rusya-altyap%C4%B1-tesislerini-vuruyor/a-63089061

Ukrayna, hafta sonunda birliklerinin Harkiv  bölgesinden Rusya'yı püskürtmesine misilleme olarak Rusya'yı sivil altyapı tesislerine saldırmakla suçladı.

Ukraynalı yetkililer misillemenin Harkiv'deki su tesisleri ve elektrik santralini hedef aldığını açıkladı.

Ukrayna ordusu ilerliyor

Öte yandan Kiev, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki ilerleyişinin sürdüğünü açıkladı. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Pazartesi günü yayınladığı durum raporunda Harkiv ve Donetsk'te toprakların Ruslardan geri alınmaya devam edildiğini ve toplamda 20'den fazla yerleşim yerinin yeniden ele geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın karşı saldırılarının baskısı altında, Rusya Savunma Bakanlığı bazı birliklerinin Harkiv bölgesinden geri çekildiğini duyurdu. Geri çekilmenin resmi gerekçesi olarak birimlerin stratejik olarak "yeniden gruplandırılması" gösterildi.

Zelenskiy İzyum'un ele geçirildiğini açıkladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy akşam saatlerinde stratejik açıdan önemli olan İzyum kentinin ele geçirildiğini duyurdu. Harkiv'in 140 kilometre güneydoğusundaki küçük kentte Ukraynalı askerlerin ulusal bayrağı göndere çektiği videolar yayınlandı.

Zelenskiy Pazar günü geç saatlerde Twitter'da "Askeri tesis yok, amaç insanları ısı ve ışıktan mahrum bırakmak" dedi.

Moskova, birliklerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını reddediyor.

Zelenskiy, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki saldırısını altı aydır devam eden savaşta potansiyel bir atılım olarak nitelendirdi ve kış aylarında Kiev'in daha güçlü silahların teslim edilmesiyle daha fazla toprak kazanımı elde edebileceğini kaydetti.

Mart ayında Kiev'in dış mahallelerinden püskürtülmesinden bu yana Rus birlikleri en kötü yenilgiyi aldı. Rus askerleri İzyum şehrinden geri çekilirken geride mühimmat ve teçhizat bıraktı.

Ukrayna'nın baş komutanı General Valeriy Zaluzhnyi silahlı kuvvetlerin 3 bin kilometrekareden fazla bir alanın kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini açıkladı.

Ukrayna'nın kazanımları Zelenskiy için siyasi açıdan önemli zira Avrupa'yı teçhizat ve finansal yardım için Ukrayna'nın arkasında bir arada tutmaya çalışıyor. Avrupa'yı ise Rus gazı tedarikinin kesilmesinin ardından zor bir kış bekliyor.

AFP, dpa, Reuters / SSB, TY

 

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