Ukrayna: Rus saldırısında 28 sivil öldü

Ukrayna, Zaporijya kentindeki bir sivil araç konvoyuna Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus güçlerinin Ukrayna kenti Zaporijya'daki bir sivil araç konvoyunu hedef aldığı bildirildi.

Zaporijya bölgesinin valisi Oleksandr Staruh, Telegram üzerinden paylaştığı mesajda, saldırıda hayatını kaybeden kişi sayısının şu an 23 olduğunu ve 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Hepsi sivil" ifadesini kullanan Staruh, konvoydakilerin Rus işgalindeki topraklarda yaşayan akrabalarını alıp güvenli bir bölgeye götürmek için yola çıkan Ukraynalılar olduğunu belirtti.

Ukraynalı vali, saldırıda hayatını kaybeden insanların cansız bedenlerinin ve yanmış araçların görüldüğü görüntüler de paylaştı.

Moskova'nın işgal altındaki Zaporijya bölgesine atadığı Rus yetkili Vladimir Rogov ise saldırının arkasında Rusya'nın değil, Ukrayna'nın olduğunu iddia etti. Saldırı'dan Rusya'yı sorumlu tutan Kiev rejimini provokasyonla suçlayan Rogov, Telegram'dan paylaştığı mesajda, "Ukraynalı savaşçılar yeni bir terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

İlhak hazırlığı

Zaporijya'daki saldırı, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği dört bölgeyi, uluslararası tepkilere rağmen ilhak etmeye hazırlandığı saatlerde yaşandı.

Rusya'nın topraklarına katmak için silah tehdidi altında referandumlar düzenlediği bu bölgeler arasında, Zaporijya da bulunuyor. Ancak Zaporijya bölgesinde hâlen Ukrayna'nın kontrolünde olan kent merkezi, Rusya tarafından ilhak edilecek topraklar içinde yer almıyor.

Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasına yönelik bugün Kremlin Sarayı'nda bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Kremlin, törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bir konuşma yapacağını açıkladı.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HT