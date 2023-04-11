Ukrayna ne zaman karşı taarruza geçecek?

Uzmanlara göre, Rus ordusu kış boyunca sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yıpranırken, cephane stoklayarak ve Batı'dan yeni muharebe silahları edinerek ordusunu güçlendiren Ukrayna büyük bir karşı taarruza geçebilir.

Uzun süredir Rus güçlerinin saldırılarına karşı koyan Ukrayna ordusunun yakında karşı taarruza geçeceği tahmin ediliyor.

Kış ayları boyunca doğu cephesinde saldırı halinde olan Rus güçleri ancak sınırlı kazanımlar elde edebilmişti.

AFP'nin Donetsk bölgesinde cephede görüştüğü bir Ukraynalı asker, "Eğer üst düzey personel yeterli askerimiz ve mühimmatımız olduğunu söylüyorsa, o zaman hazırız" diye konuştu.

Askeri analistler, geçen yıl başkent Kiev, Harkiv ve Herson'da Rus ordusunu ağır yenilgilere uğratan Ukrayna'nın karşı tarafa şimdi daha büyük bir darbe vurma fırsatı yakaladığına, ancak bunun için kısa bir zamanı olduğuna işaret ediyor.

Kısa süre önce askere alınan Rus kuvvetlerinin sürdürdükleri saldırılar nedeniyle tükendiğini belirten uzmanlar, buna karşın Kiev'in cephane stokladığına, Batı'dan uzun menzilli toplar ve muharebe tankları edinerek ordusunu güçlendiridiğine işaret ediyor.

Kiev'deki Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Mikola Biyeliyeskov AFP'ye yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna'nın bu şansı bir daha ne zaman yakalayacağını kim bilebilir? Ya şimdi ya da asla" dedi.

Bahmut'ta tank mermisi taşıyan Ukraynalı askerler Fotoğraf: Oleksandr Klymenko/REUTERS

Kilit soru: Ne zaman?

Bir süre önce çamurlu bir siperde dans eden bir askerin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Ukrayna Savunma Bakanlığı videonun altına "Zemin sertleştiğinde bir saldırı başlatmak mümkün olacak" notunu düşmüştü.

Biyeliyeskov'a göre hava şartlarından daha önemlisi, Batı'nın vaat ettiği silahların Ukrayna birliklerine ulaştırılması ve istihbarat ile lojistiğin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi.

Mayıs ayına işaret eden tahminlerin aksine Ukrayna'nın karşı saldırıya ancak Haziran ya da Temmuz ayında hazır olabileceğini savunan Biyeliyeskov, "Kiev, erken başlatılan bir taarruzun başarıya ulaşma ihtimalinin düşük olduğunun farkında" diye konuştu.

Zaporijya ve Herson'un Ukrayna ordusunun başlıca hedefi olacağı düşünülürken, bu bölgelerin ele geçirilmesi Rusya'nın Kırım yarımadasıya bağlantısını kesebilir. Ukrayna ordusu Rus güçlerini tahkim edilmiş mevzilerden geri püskürtmeyi başarırsa, daha sonraki aşamada, Batı'dan alınan uzun menzilli topların kilit rol oynayacağı belirtiliyor.

Ancak farklı cephe hatlarında görev yapan Ukraynalı askerler AFP'ye yaptıkları açıklamalarda, silahlarının Rus güçleri karşısında yetersiz kaldığından yakındı.

Bahmut'ta tank mermisi taşıyan Ukraynalı askerler Fotoğraf: Oleksandr Klymenko/REUTERS

Kiev'in dört bir yanında asker alım ilanları

Avrupa Birliği (AB) geçen ay Ukrayna'ya 2 milyar euro yardım planını kabul etmişti. Ancak gözlemciler Ukrayna'nın taarruzunun başarıya ulaşması için vaat edilen bu yardımın yarısının bir an önce ulaştırılması gerektiğini tahmin ediyor.

Diğer yandan Kiev'in dört bir yanındaki askere alım ilanları, 14 aydır devam eden savaşta yaşanan kayıpların yerini doldurma ve taarruz için yeni bir güç oluşturmanın işaretleri olarak görülüyor.

Kiev asker sayısıyla ilgili bir veri paylaşmıyor ancak Rusya'nın paralı asker grubu olan Wagner'ın Başkanı Yevgeni Prigojin, Moskova'nın 200 bin ila 400 bin askerden oluşan bir Ukrayna gücüne karşı koymaya hazırlanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ukrayna'nın yumuşak karnı: Hava gücü

Ukrayna ayrıca bir süredir Batılı müttefiklerinden Rusya'ya havada karşılık verebilecek savaş uçakları da talep ediyor.

Kamuoyuna sızan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbaratı, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri için füze stoklarının tükenmekte olduğunu ve bunun orduyu Rus hava kuvvetlerine karşı kırılgan hale getirdiğine işaret ediyordu.

Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü Yuriy İgnat geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hava üstünlüğü olmadan, düşman uçaklarının ateşi altında taarruz gerçekleştirmek, en hafif tabirle biraz zor bir konu" demişti.

AFP / GY,ET

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