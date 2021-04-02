 Ukrayna NATO′ya üye olmak istiyor | DÜNYA | DW | 06.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın müdahalelerine karşı ülkesinin NATO üyeliğini gündeme getirdi. Zelenskiy bunun Rusya'ya verilmiş "gerçek bir mesaj" olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep etti. Zelenskiy bunun Rusya'ya verilmiş "gerçek bir mesaj" olacağını ifade etti. NATO'nun Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu" olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı caydırıcılık unsuru olarak Karadeniz'deki askeri varlıklarını güçlendirmesini istedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.

Stoltenberg'den dayanışma sözü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ise görüşmede Ukrayna'ya dayanışma taahhüdünde bulunduğu ancak askeri destek ihtimalini gündeme getirmediği kaydedildi. Stoltenberg açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri faaliyetleri ve ateşkes ihlâllerine ilişkin endişelerimi dile getirmek için aradım" dedi. Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini ve yakın ortaklık kurmakla yükümlü olduğunu belirtti.

EU-Sondergipfel | Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg

Ukrayna geçen hafta Rusya'yı binlerce askeri personeli kuzey ve doğu sınırları ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasına göndermekle suçlamıştı. Kremlin askeri birliklerin hareketliliğini reddetmedi ancak Moskova "kimseyi tehdit etmediğini" belirtmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirilmişti.

İki ülke arasında 2014 yılından bu yana devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler’in (BM) tahminlerine göre 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da aralarında olduğu Batılı liderler geçen hafta bir kez daha Ukrayna'yı desteklediklerini açıkladılar.

Reuters, dpa/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB'den Ukrayna'ya "tereddütsüz destek"

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim hafta sonunda 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle daha da arttı. Avrupa Birliği Rus birliklerinin Ukrayna sınırındaki hareketliliği nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı.  

Rusya: NATO Ukrayna’ya birlik gönderirse ek önlem alırız

Kremlin, NATO ülkelerinin Ukrayna’nın doğusuna birlik göndermesi halinde ek önlem alacaklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bölgede yeni bir çatışmanın "Ukrayna’yı mahvedeceğini" söyledi.  

ABD'den Ukrayna'ya Rusya'ya karşı destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yaptığı görüşmede "Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını" söyledi.  

Benzer içerik

Russland Dmitri Peskow Kremlin Sprecher

Rusya: NATO Ukrayna’ya birlik gönderirse ek önlem alırız 02.04.2021

Kremlin, NATO ülkelerinin Ukrayna’nın doğusuna birlik göndermesi halinde ek önlem alacaklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bölgede yeni bir çatışmanın "Ukrayna’yı mahvedeceğini" söyledi.

EU-Sondergipfel | Jens Stoltenberg

Stoltenberg: Ankara ile ciddi görüş ayrılıklarımız var 15.03.2021

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye ile NATO arasında S-400'ler ve demokratik haklar gibi konularda "ciddi görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi.

Brüssel Nato-Hauptquartier

NATO'dan "birimiz hepimiz için" mesajı 23.03.2021

Biden yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen ilk NATO dışişleri bakanları toplantısından transatlantik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi mesajı çıktı. Toplantıda Türkiye ile yaşanan görüş ayrılıkları da gündemdeydi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkische und Amerikanische Flagge

Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yürürlüğe giriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, CAATSA (Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında Türkiye'ye uugulanması kararlaştırılan yaptırımların 7 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  