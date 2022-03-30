Ukrayna mayınlardan Rusya’yı sorumlu tuttu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de başıboş gezen mayınların Ukrayna donanmasının envanterinde yer almadığının tespit edildiğini açıkladı.

Bugün yapılan açıklamada, Karadeniz kıyılarında başıboş bir şekilde sürüklenen mayınlardan Rusya'yı sorumlu tutulurken, söz konusu mayınların Ukrayna donanmasının envanterinde yer almadığının tespit edildiği belirtildi.

Uluslararası örgütlerin konu hakkında bilgilendirildiğine dikkat çeken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sürüklenen mayınların Rusya'nın 2014'deki Kırım işgali sırasında Sivastopol'da ele geçirdiği mayınlar olduğunu kaydetti.

Bakanlık açıklamasında Rusya, "Ukrayna'yı uluslararası alandaki itibarsızlaştırmaya çalışmakla" suçlandı.

Karadeniz kıyılarında başıboş gezen mayınların İstanbul Boğazı'na kadar ulaşması, Türkiye'de endişeye yol açıyor.

"Teyakkuz halindeyiz"

Dün gazetecilerin yürütülen çalışmalar hakkındaki sorularını yanıtlayan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teyakkuz halinde olunduğunu" duyurdu.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, mayınlar nedeniyle “Teyakkuz halinde olduklarını” açıkladı.

İstanbul Boğazı açıklarında tespit edildikten sonra imha edilen mayınlar için alınan tedbirler hakkında bilgi veren Akar, mayınla mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmaları kapsamında yer aldığını söyleyerek, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz hâlinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" diye konuştu.

Akar çelişkili bilgilere dikkat çekti

Mayınların nereden geldiği, sayıları ve kaynağı ile ilgili sorulara, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" yanıtını vermekle yetinen Akar, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

"Denizciler uyarıldı"

Savunma Bakanı Akar, denizcilerin konuyla ilgili olarak uyarıldığını söyleyerek, "Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur" diye konuştu.

Ticari gemiler için Rusya ile koordinasyon

Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği yürütülüp yürütülmediği sorusunu "Hayır" yanıtını veren Akar, bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Hulusi Akar, Türk ticari gemilerin gelişleri konusunda ise Rusya ile gerekli koordinasyonu sağladıkları bilgisini paylaştı.

DW, dpa/ DA, TY

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