Ukrayna tahılının sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Rusya, Ukrayna, Türkiye askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyetinin İstanbul'daki toplantısı sona erdi. Toplantının yaklaşık 1,5 saat sürdüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşmeler öncesinde bir açıklama yaparak Rusya ile anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

İspanyol El Pais gazetesine açıklamalarda bulunan Kuleba, "Rusya ile anlaşmamıza iki adım kaldı. Şu anda son aşamadayız ve her şey Rusya'ya bağlı" diye konuştu. Kuleba ayrıca, "Tahılı uluslararası piyasalara ihraç etmek için hazırız" demişti.

DW / EC, GY