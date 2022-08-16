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Fotoğraf: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/IMAGO
Doğa ve ÇevreUkrayna

Ukrayna'dan Türkiye ve AB'ye radyasyon uyarısı

1 saat önce

Zelenskiy, Zaporijya nükleer santralinde yaşanacak olası bir felaket sonrası yayılabilecek radyasyonun AB ülkeleri ve Türkiye'yi etkileyebileceğini belirterek "Rusya'nın eylemlerine sessiz kalmayın" çağrısında bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Zaporijya nükleer santralinde yaşanabilecek bir felaketin olası sonuçlarına dikkat çekerek uluslararası toplumdan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını istedi.

Yayımladığı video mesajda "İşgalciler fabrika kisvesi altında çevredeki kentleri ve halkı bombalıyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralindeki "olası bir radyasyon vakasının Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Gürcistan hatta daha uzak bölgelerdeki ülkeleri bile etkileyebileceğini" söyledi. "Her şey sadece rüzgarın yönüne ve hızına bağlı" diye ekleyen Ukrayna lideri, "Rusya'nın eylemleri bir felakete sebep olursa, sonuçları şu ana kadar sessiz kalanları da vurabilir" uyarısında bulundu.

Zelenskiy, uluslararası toplumu Moskova'nın "nükleer şantajına" boyun eğmemeye ve "Rusya'ya karşı yeni ve sert yaptırımlar" getirmeye davet etti. Ukrayna lideri, nükleer santral ve çevresindeki tüm Rus askerlerinin "derhal ve hiçbir ön koşul olmaksızın" bölgeden çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ukraine-Krieg Kernkraftwerk Zaporozhye
Fotoğraf: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Bölgedeki çatışmalar yoğunlaştı

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarında bulunan Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor.

Bölgede Temmuz ayının sonundan beri yoğunlaşan bombardımanlar, santrale yönelik endişeleri de artırdı. Enerhodar kenti geçen Pazar günü de top ateşine hedef oldu. Tarafların birbirini sorumlu tuttuğu bombardımanda bir sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya'yı, bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya ise Ukrayna'nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.

Zelenskiy, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, "Zaporijya nükleer santraline ateş açan ya da bu santrali kullanarak etrafa ateş açan tüm Rus askerlerinin" Ukrayna güçlerinin "özel hedefi" hâline geleceğini belirtmişti.

DW,AFP/CÖ,JD

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