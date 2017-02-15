Ukrayna krizinde Rusya ve ABD’den karşılıklı suçlamalar

Ukrayna krizi nedeniyle diplomatik ilişkileri gergin bir dönemden geçen Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulundu. Rusya Devlet Başkanlığı (Kremlin) Sözcüsü Dimitri Peskov, Doğu Avrupa'ya binlerce asker daha göndereceğini duyuran ABD'nin çatışma ortamını daha da alevlendirdiğini ifade ederek, NATO'nun doğuya doğru genişleyeceğine dair endişelerinin "tamamen haklı" olduğunu belirtti.

Peskov ayrıca, Moskova'nın "kendi güvenliğini ve çıkarlarını korumak için" gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çarşamba günü yaptığı açıklamada Polonya'ya bin 700, Almanya'ya da 300 asker daha göndereceğini, Almanya'nın Bavyera eyaletinde konuşlu bulunan bin ABD askerinin de Romanya'ya nakledileceğini duyurmuştu. Pentagon Sözcüsü John Kirby bu karara gerekçe olarak, "Şu anda yaşanan durum, NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılığı ve savunma pozisyonumuzu güçlendirmeyi gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Video izle 05:03 Ukrayna’da siviller olası bir Rus saldırısına hazırlanıyor

"Rusya saldırı için propaganda videosu hazırlıyor" iddiası

John Kirby Perşembe günü yaptığı açıklamada ise Rusya'nın, Ukrayna'ya olası bir saldırı için bahane olarak kullanmak üzere "çok sert bir propaganda videosu" hazırladığını iddia etti. Kirby, söz konusu videoda Ukraynalı askerlerin ya da gizli servis üyelerinin "Rusya egemenliği altındaki bölgelere ya da Rusça konuşan insanlara" yönelik bir saldırıda bulunuyormuş gibi gösterileceğini savundu.

ABD ile Rusya arasındaki gerginlik yapılan bu açıklamalarla daha da tırmanırken, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, Rus askeri kuvvetlerinin hareketlerine rağmen panikten uzak durulması gerektiğini ifade etti. "Ciddi bir çatışma riskini" şu an için "düşük" gördüğünü dile getiren Reznikov, Rusya tarafından körüklenecek olası bir "iç istikrarsızlığın" daha büyük bir tehlike olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde, yırhlı aracın yanında duran bir Ukrayna askeri

Putin'in uzun vadeli güvence talebi

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya topraklarına doğru genişlemesinin durdurulması ve Doğu Avrupa'daki NATO birliklerinin çekilmesini içeren "uzun vadeli" güvence talebini bir kez daha yineledi. Putin'in görüşmede ayrıca, Kiev yönetiminin "provoke edici açıklamalarına ve eylemlerine dikkat çektiği" belirtildi. Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefonda görüştüğü bildirildi.

Batı kaynaklarına göre Ukrayna sınırına yakın bölgelere ağır silahlarla donatılmış yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda bulunmasından endişe ediliyor. Rusya ise saldırı hazırlığı iddialarını reddederek, kendinin NATO tehdidi altında olduğunu savunuyor. Çok sayıda Batı ülkesi ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Moskova'ya yönelik ağır mali ve ekonomik yaptırımlar uygulanacağını defalarca ifade etti.

AFP,dpa / ET,HT

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