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Ukrayna krizi Türkiye'de ekmek fiyatını nasıl etkileyecek?

Rusya ile Batı dünyası arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken, olası bir çatışmadan en fazla etkilenecek ülkelerden biri Türkiye. Doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını, petrolünse yüzde 25’ini Rusya’dan ithal eden Türkiye, tarım ürünlerinde de her geçen yıl Rusya’ya daha bağımlı hale geliyor. 2021'de Türkiye, Çin’i bile geride bırakarak Rusya’dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ülke oldu.