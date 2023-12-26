Ukrayna Kırım'da Rus savaş gemisini vurdu

Ukrayna Kırım’da bir Rus savaş gemisini vurdu. Dün gece meydana gelen olayda en az bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ukrayna'nın Rusya'ya ait bir çıkarma gemisini Pazartesi geç saatlerde Kırım'da vurduğu bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, Karadeniz Filosuna ait geminin yok edildiğini bildirdi. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'ın Feodosiya Limanı'na seyir füzeleri ile saldırdığını doğruladı. Açıklamada, Rus Novocherkassk çıkarma gemisinin hasar gördüğü bildirildi. Saldırı sırasında Rus hava savunma sisteminin Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağını düşürdüğü aktarıldı.

Moskova tarafından atanan Kırım Valisi Sergey Aksyonov tarafından yapılan açıklamada, "düşman saldırısında" bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı belirtildi. Telegram kanalında, Feodosiya Limanı'nda bir patlama ve yangın olduğunu ve altı binanın patlamanın şiddetinden zarar gördüğünü dile getiren Aksyonov, bölgenin kordon altına alındığını ve bazı bölge sakinlerinin tahliye edildiğini kaydetti.

Kremlin'den doğrulama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun gelişmelerle ilgili olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiğini aktardı. Açıklamada, saldırının boyutuna dair bilgi olmadığı belirtildi. Hasarın boyutu hakkında bilgi verilmezken Moskova'daki bakanlık düşürülen iki Sukhoi Su-24 savaş uçağının Ukrayna hava kuvvetlerinin taktik filolarına ait olduğunu ve gemiyi vuran füzeleri ateşlediklerini belirtti.

Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü Yuri Ihnat, Radyo Svoboda'da Ukrayna uçağının düşürüldüğünü yalanladı. Sosyal medyada fotoğraf ve videolarda büyük bir patlama olduğu görülürken görüntülerin gerçeklikleri henüz teyit edilmedi.

Henüz doğrulanmayan haberlere göre Novocherkassk gemisinde insansız hava araçları ve mühimmat bulunuyordu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak, Kiev'de yaptığı açıklamada, Kırım'da gelecekte artık bir Rus Karadeniz filosu olmayacağını söyledi.

Ukrayna, savaşın başından bu yana 10 Rus gemisini batırdığını, 16 gemiye de hasar verdiğini iddia ediyor. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Ukrayna'nın saldırılarına hedef oluyor. Kırım lojistik olarak Ukrayna'daki Rus birliklerinin takviyesi için önemli bir nokta. Rusya Karadeniz'den Ukrayna gemilerine insansız hava aracı ve roketlerle saldırı düzenliyor.

dpa,Reuters / SSB,ET

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