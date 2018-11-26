 Ukrayna İstanbul Boğazı′nın Ruslara kapatılmasını istedi | DÜNYA | DW | 29.11.2018

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DÜNYA

Ukrayna İstanbul Boğazı'nın Ruslara kapatılmasını istedi

Rusya ile süren askeri gerilimde NATO'ya yardım çağrısında bulunan Ukrayna, Türkiye'den de İstanbul Boğazı'nı Rus gemilerine kapatmasını istedi. Ukrayna Rusya'nın Kerç Boğazı'nı Ukrayna gemilerine kapattığını iddia etti.

Rus donanmasına ait bir gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (Arşiv görüntü)

Rus donanmasına ait bir gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (Arşiv görüntü)

Rusya ile yaşadığı askeri gerilimde NATO'dan destek isteyen Ukrayna, ittifaka üye ülke Türkiye'ye de İstanbul Boğazı'nı Rus gemilerine kapatma çağrısı yaptı. Denizlerde güvenlik konulu bir konferasta konuşan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko, "Türkiye Cumhuriyeti'nden İstanbul Boğazı'nı kapatmasını istiyoruz ki böylece Ruslar uluslararası hukuku ihlal ettiklerini anlasın" dedi. Voronçenko, uluslararası toplumunun Ukrayna devletine karşı bir saldırı gerçekleştirildiğini kabul edeceğine emin olduğunu söyledi.

İstanbul Boğazı'nın Rusya'ya kapatılması Rus gemilerinin Akdeniz ile bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesine göre, Türkiye İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinde tam yetkiye sahip değil.

NATO'dan Poroşenko'nun çağrısına yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Moskova ile artan tansiyon nedeniyle Perşembe günü NATO'dan Azak Denizi'ne savaş gemilerini gödermesini istedi. Alman Bild gazetesine konuşan Poroşenko, "Rusya'nın saldırgan politikalarını kabul edemeyiz. Önce Kırım, daha sonra doğu Ukrayna şimdi de Azak Denizi'ni istiyorlar" dedi.

Russland Ukraine Krim Konflikt

Rus uçakları Kerç Boğazı üzerinde devriye geziyor

İttifaka üye olmayan Ukrayna'ya daha önce "tam destek" açıklaması yapan NATO, önümüzdeki hafta üye ülkelerin dışişleri bakanları arasında yapılacak toplantıda bölgede yaşanan gerilimin de görüşüleceğini bildirildi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO'ya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile bir araya geleceğini söyledi.

Lungescu, Azak Denizi'ne NATO gemileri gönderilmesi çağrısıyla ilgili olarak ise ittifakın Karadeniz'de zaten güçlü bir donanması olduğunu söyledi. Lungescu, NATO gemilerinin Karadeniz'de rutin olarak devriye gezdiğini ve tatbikat yaptığını ifade etti. Sözcü ayrıca, bazı NATO üyelerinin bölgede hava devriyesinde bulunduğunu, Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye, Romanya ve Bulgaristan gibi üye ülkelerin de kendi askeri güçlerinin bölgede konuşlu olduğunu belirtti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sürerken AB, Moskova'ya ek yaptırımlar getirilmeyeceğini açıkladı. 28 üyenin ortak bildirisinde "gerginliğin tehlikeli şekilde artmasından derin endişe duyulduğu" belirtildi. (29.11.2018)

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya ile yaşanan krizde Almanya Başbakanı Merkel'den destek bekliyor. Poroşenko, "Güvenliğimiz için NATO’nun donanma gemileri göndermesini umuyoruz" dedi. (29.11.2018)

ABD Başkanı Trump, Rusya’nın Karadeniz’de Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi ve gemi mürettebatını alıkoymasından "derin endişe" duyduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Mattis de Rusya'ya güven duyulamayacağını belirtti. (28.11.2018)

Ukrayna'nın çağrısıyla ilgili bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de askeri çözümünün bir seçenek olmadığını belirterek, konuyu G20 Zirvesi sırasında Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.

Ukrayna: Rusya Kerç Boğazını kapattı

Bu arada Ukrayna hükümeti, Rusya'nın Kerç Boğazı'nı kapattığını ve toplam 35 ticari geminin boğaza girişine ya boğazdan çıkışına izin vermediğini bildirdi. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 geminin boğazdan Azak Denizi'ne geçmeyi beklediğini, Ukrayna limanlarından çıkan 17 geminin de Karadeniz'e açılamadığı kaydedildi.

Kiev'in iddialarını reddeden Moskova, gemilerin boğazdan geçememesinin nedeninin kötü hava koşulları olabileceğini açıkladı.

Diğer yandan Poroşenko, üç Ukrayna gemisinin alıkonmasına tepki olarak Rusya vatandaşlarına yönelik adı konmamış bazı yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Poroşenko, yaptırımlarla ilgili detay vermedi.

Ne olmuştu?

Rusya donanmasına ait gemiler, geçen Pazar günü Kırım Yarımadası'nda Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında seyreden Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi "karasularını ihlal ettiği" gerekçesiyle ateş açarak durdurmuş ve üç gemiyi içindeki mürettebat ile alıkoymuştu. Moskova, Batılı ülkelerden gelen Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması çağrılarına olumlu yanıt vermeyerek, 24 denizciden 12'sinin tutuklanmasına karar verdi.

AFP,dpa,AP/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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