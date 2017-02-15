Ukrayna ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluschenko, Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom) ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) şirket Westinghouse arasında iki yeni nükleer reaktörün inşası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bakan açıklamasında, "ABD ile iş birliği halinde nükleer enerji üretme planlarımızın gerçekleştirilmesi yönünde hızlı bir adım atmış olduk" dedi. Açıklamaya göre, AP1000 tipindeki reaktörler ülkenin batısındaki Çimelnizki Nükleer Santrali'nde inşa edilecek.

Ağustos ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'nin ABD ziyaretinde beş yeni raktör inşasını kapsayan 25 milyar euroluk bir plan üzerinde anlaşa sağlamıştı. Avrupa Birliği (AB) sınırından yaklaşık 180 km. uzaklıkta olan Çimelnizki Nükleer Santrali'nde halihazırda iki reaktör bulunuyor.

Rusya "müdahale" iddialarını reddetti

Öte yandan Rusya'dan Rusya'nın Ukrayna'nın işgal etmeye yönelik hazırlıklar yaptığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddialar geri çevrilirken ABD medyasının bölgede gerginliği tırmandırmak için "kullanıldığı" ifade edildi. Açıklamada, Ukrayna'nın ordusunu silahlandırması nedeniyle Rusya'nın rahatsızlık duyduğu dile getirildi.

Dimitri Peskov

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’nın Donbas’ta Rusya’ya yönelik kışkırtıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürerek "Bu kışkırtmalar önemli ölçüde artıyor. Üstelik bu kışkırtmalar, NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı silahlarla yapılıyor. Tüm bunlar mevcut Minsk anlaşmalarına aykırı" dedi.

Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SVR) de Rusya'nın Ukrayna'ya br müdahale planladığı yönündeki iddiaları reddetti. Rus ajanslarında yer alan haberlere göre, söz konusu iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu açıklayan SRV, "Amerikalılar, Ukrayna şehirlerini istila etmeye hazırlanan Rus zırhlı ordularının korkunç bir resmini çiziyor" ifadelerini kullandı.

NATO ülkeleri ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna sınırına asker yığarak gerginliğin tırmandırıldığı ve olası bir müdahaleye hazırlık yapıldığı suçlamasını yöneltiyor. Konuyla ilgili hafta sonu açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in niyetini bilmiyoruz ancak geçmişte neler yaşandığını biliyoruz" dedi. Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmişti.

AFP,dpa,Reuters / BÖ,ET

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