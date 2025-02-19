Trump Ukrayna lideri Zelenskiy'e "diktatör" dedi

ABD ile Rusya arasında dün Riyad'da gerçekleşen üst düzey görüşmeler sonrasında Ukrayna yönetimine baskı artıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmelerden haberdar olmadığını ve Ukraynasız yapılacak müzakereleri de, sonuçlarını da tanımayacaklarını açıklamış, ardından ABD Başkanı Trump Zelenskiy'nin Ukrayna'da yüzde 4'lük desteği bulunduğunu belirterek ülkenin seçimlere gitmesi gerektiğini kaydetmişti. Zelenskiy, bugün bir açıklama yaparak şahsına olan desteği yüzde 57 olarak gösteren Kiev merkezli son kamuoyu yoklamalarını kaynak göstermiş, "Şu an beni değiştirmek isteyen varsa bu mümkün olmayacak" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump Zelenskiy'e akşam saatlerinde sosyal medya hesabından son derece sert bir açıklamayla yanıt verdi. Mesajına "Düşünün ki başarısı mütevazı bir komedyen Amerika Birleşik Devletleri'ni hiç başlamaması gereken ve kazanılamayan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna ediyor" diye başlayan Trump, bu savaşın ABD ve Trump olmadan sona ermeyeceğini vurguladı.

ABD'nin Ukrayna için Avrupa Birliği'nden (AB) 200 milyar dolar daha fazla harcama yaptığını, AB'nin parası garantideyken ABD'nin hiçbir şey geri almayacağını iddia eden Trump, selefi Joe Biden'ı AB ile eşit şartlar talep etmemekle suçlayarak "Bu savaş Avrupa için bizim için olduğundan çok daha önemli. Bizi ayıran büyük güzel bir okyanus var" dedi.

"Zelenskiy hızlı hareket etse iyi olur, yoksa geride ülke kalmayacak"

Zelenskiy'nin ülkesinde desteğe sahip olmadığı iddiasını yineleyen Trump, "Zelenskiy, ona gönderdiğimiz paranın yarısının KAYIP OLDUĞUNU kabul ediyor. Zelenskiy seçimleri reddediyor. Ukrayna'daki anketlerde kendisine destek çok düşük. İyi yapabildiği tek şey, Biden'ı dolandırmaktı. Seçimler yapmayan bir diktatör olarak Zelenskiy hızlı hareket etse iyi olur. Aksi takdirde geride bir ülkesi kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ile savaşı sona erdirmek üzere Rus tarafıyla başarılı görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, "Bunu sadece Trump'ın ve Trump yönetiminin yapabileceğini herkes kabul ediyor. Biden hiçbir zaman denemedi, Avrupa barışı getiremedi ve Zelenskiy muhtemelen kendisine zahmetsiz kâr sağlayan durumu sürdürmek istiyor" suçlamalarında bulundu.

Trump mesajını, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy korkunç bir iş yaptı. Ülkesi yıkım içinde ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü. Ve bu böyle devam ediyor" sözleriyle bitirdi.

DW / BK,ET

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