 Ukrayna devlet başkanını seçiyor | AVRUPA | DW | 31.03.2019

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AVRUPA

Ukrayna devlet başkanını seçiyor

Ukrayna'daki yaklaşık 30 milyon seçmen yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başında.

Wahlen Ukraine (Reuters/V. Ratynskyi)

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ülke genelinde sandıklar TSİ 8.00'de yoğun güvenlik önlemleri altında açıldı. Oy verme işlemi TSİ 20.00'de sona erecek.

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Aslında bir komedyen olan Volodimir Selenski yakında Ukrayna’nın yeni devlet başkanı olabilir. Selenski’nin şaşırtıcı yükselişi Ukrayna siyasetinin gündemine bomba gibi düştü. Peki bu beklenmedik başarının sırrı ne? (14.03.2019)

Ukrayna’nın eski başbakanı Yulya Timoşenko, 31 Mart’ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Timoşenko "Bu Ukrayna için başarının, mutluluğun ve kalkınmanın dönemi" olacak dedi. (22.01.2019)

Yaklaşık 30 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Ukrayna'da, devlet başkanlığı için 39 aday yarışıyor. İlk turda tek bir adayın gereken çoğunluğa ulaşmasının beklenmediği seçimlerde, seçimin büyük olasılıkla 21 Nisan'daki ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor.

Hiçbir siyasi deneyimi olmayan komedyen Volodimir Selenski, seçimin favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Selenski seçilirse akraba ve eş dost kayırıcılığı ile mücadele sözü vermişti.

Anketlerin ortaya koyduğu yüksek oy oranlarına rağmen, Selenski'nin seçimlerden zaferle çıkmasının mümkün olduğu ancak muhtemelen gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Selenski'nin şu anki devlet başkanı Petro Poroşenko'nun yeniden seçilmesini zorlaştırması bekleniyor. Poroşenko'nun ikinci tura kalamaması halinde bundan fayda sağlayacak isimlerin başında ise anketlerde ikinci sırada yer alan Eski Başbakan Yulia Timoşenko geliyor.

AB seçimleri yakından izliyor

Avrupa Birliği, Ukrayna'daki seçimleri yakından takip ediyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre Avrupa'nın en yoksul ülkesi olan Ukrayna'nın iç politikadaki başlıca sorunu yolsuzluk ve kayırmacılık. Dış politikaya ise özelikle komşu ülke Rusya ile yaşanan gerilim damga vuruyor.

Rusya, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen 18 Mart 2014'de Kırım'ı ilhak etmişti. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Moskova yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde silahlı çatışmalar başladı. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda geçen 5 yılda yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti.

dpa, AFP/ BW,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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