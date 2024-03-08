Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Zelenskiy ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Zelenskiy'nin ziyaret kapsamında TSI 19:00'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği kaydedildi.

Zelenskiy en son Temmuz'da gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde en son temmuz ayında Zelenskiy'i ağırlamış, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek vermişti.

Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur" ifadelerini kullanmıştı.

dpa,DW/SSB, BÖ

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