Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 18 Şubat Salı günü görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda resmi yetkililer tarafından karşılanan Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti ile ilgili olarak X hesabından paylaştığı mesajda, Erdoğan ile Zelenskiy'nin "Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerini tüm veçheleriyle gözden geçireceğini" ve "iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar"ın yanı sıra "Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında" görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi:

DW / ET

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