  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
SuriyeAlmanya 2025 seçimleri Ukrayna savaşı
PolitikaTürkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da

17 Şubat 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

https://p.dw.com/p/4qbxB
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
ArşivFotoğraf: Arif Hudaverdi Yaman/AA/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 18 Şubat Salı günü görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda resmi yetkililer tarafından karşılanan Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti ile ilgili olarak X hesabından paylaştığı mesajda, Erdoğan ile Zelenskiy'nin "Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerini tüm veçheleriyle gözden geçireceğini" ve "iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar"ın yanı sıra "Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında" görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi:

 

DW / ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?