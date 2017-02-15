 Ukrayna Bayraktar SİHA′larını test edecek | DÜNYA | DW | 08.02.2022

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DÜNYA

Ukrayna Bayraktar SİHA'larını test edecek

Ukrayna 10 Şubat'ta başlatacağı on günlük tatbikatta Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'ları ile Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerini deneyecek.

Ukrayna Bayraktar TB2 SİHA'larını Ekim ayında kullanmaya başlamıştı.

Ukrayna Bayraktar TB2 SİHA'larını Ekim ayında kullanmaya başlamıştı.

Ukrayna, Rusya ile sıcak çatışma endişesinin hakim olduğu bir dönemde geniş çaplı tatbikat başlatıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, 10-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek tatbikatın, Rusya'nın Belarus'ta Ukrayna sınırı yakınında düzenlediği tatbikatlara yanıt niteliğinde olduğunu kaydetti.

Reznikov, Ukrayna ordusunun düzenli olarak çeşitli tatbikatlar yürüttüğünü, ancak bu tatbikatta Türkiye'den satın alınan Bayraktar silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ABD yapımı taşınabilir Javelin tipi tanksavar füzeleri ve İsveç yapımı NLAW füzelerinin test edilmeye başlanacağını bildirdi.

Bayraktarlar için anlaşma imzalanmıştı

Ukrayna, Bayraktar TB2 SİHA'larını Ekim ayında ilk kez ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı kullandığını açıklamış, Rusya bu gelişmeden rahatsızlığını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Ukrayna'ya yaptığı ziyarette, Bayraktar SİHA'larının Ukrayna'da üretimine yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığını ve işgal niyeti taşıdığını düşünen Batılı ülkeler son dönemde Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah sevkini yoğunlaştırdı. Rusya'nın Belarus'ta da ortak tatbikatlar için 30 bin asker konuşlandırdığı belirtiliyor. Rusya ise işgal niyeti taşıdığıyla ilgili suçlamaları reddediyor, NATO'nun doğuya genişlemeyi sürdürmesinin kendi güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak Batı'dan güvenlik garantileri talep ediyor.

Batı'dan askeri yardımlar katlandı

Ukrayna ordusu, 2014 yılında Rusya'nın Kırım Yarımadasını ilhak etmesi sonrasında ordusunu güçlendirmek için Batı'nın desteğiyle önemli adımlar attı. Savunma bütçesi üçe katlanarak 2021 yılı itibarıyla 4,2 milyar dolara yükseldi. Ukrayna son olarak orduya üç yıl içinde 100 bin askerlik takviye ve asker maaşlarını artırma kararı aldı. Takviye sonrası ordudaki asker sayısı 360 bine yükselmiş olacak.

ABD, 2014 yılından beri Ukrayna'ya yaklaşık 2,5 milyar dolarlık askeri yardım yaparken ABD'nin yanı sıra Kanada ve İngiltere gibi NATO üyeleri ordunun eğitiminde rol oynadı. 

Ancak savunma uzmanları, son dönemde yapılan reformlar ve takviyelere rağmen orduda halen hava savunma sistemleri, uzun menzilli saldırı kapasitesi ve keşif kabiliyeti konusunda açıklar bulunduğuna işaret ediyor. Ülkenin hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri de zafiyet noktaları olarak görülüyor. ABD Kongresi Araştırma Servisi raporuna göre Ukrayna donanmasına bağlı gemilerin yüzde 70'i, Kırım'ın ilhakı sırasında Rusya'nın eline geçti.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirskiy de geçen hafta yaptığı açıklamada 2014'ten bu yana önemli ilerlemeler kaydettiklerini, muharebe gücü ve işgali püskürtme kapasitelerinin geliştirildiğini belirtmiş, ancak keskin nişancılara karşı donanım, SİHA-savarlar, hava savunma sistemleri, tanksavarlar ve keşif-gözlem sistemleri alanlarında açık bulunduğunu kaydetmişti.

rtr,AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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