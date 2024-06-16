Ukrayna zirvesinin sonucu: "Rusya'yı da davet etmeliyiz"

Aralarında, davet edilmeyen Rusya'nın olmadığı 93 ülkenin katılımıyla yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, savaşın sonlanması için Kiev'in Moskova ile diyaloğa girmesi gerektiği belirtildi.

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nin sonuç bildirgesine, 93 katılımcı ülkenin 80'inin imza attığı bildirildi.

Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de aralarında bulunduğu 13 ülke ise, bildirgeye imza atmadı.

Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması amacıyla görüşmelerin yapıldığı konferansa, savaşın taraflarından olan Rusya'nın davet edilmemesi gözlemcilerin tepkisini çekmişti. Bildirgede, "Barışa ulaşılmasının, tüm tarafların sürece dahil edilmesi ve taraflar arasında diyaloğun sağlanmasından geçtiğine inanmaktayız" sözlerine yer verildi.

Bürgenstock'ta düzenlenen konferansta, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, gelecekteki konferanslara Rusya'nın da davet edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Öte yandan zirveye Çin de katılmadı.

Nükleer savaş çekincesi

"Ukrayna da dahil olmak üzere, egemenlik ilkeleri ve devletlerin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne" desteğin ifade edildiği bildirgede, 80 ülke, esaret altındaki askerlerin değiştokuşunun yanı sıra evinden edilen Ukraynalı çocukların ailelerine dönmesi çağrısına da yer verildi.

Taraflar, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresinde aylarca süren çatışmaların yarattığı endişelerden hareketle, savaşın bir nükleer felakete dönüşmesinin engellenmesinin önemine de vurgu yaptı. 80 devlet, Ukrayna'nın santral üzerinde tam kontrolü yeniden üstlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd (solda), AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Fotoğraf: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/REUTERS/dpa/picture alliance

Rusya cephede ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yaptığı açıklamada barış için koşullarını açıklamıştı. Putin, Ukrayna kısmen Rus kontrolü altındaki dört bölgeden feragat ettiği ve NATO'ya katılma planlarından tamamıyla vazgeçtiği takdirde askerlerini çekeceğini beyan etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, İsviçre'deki zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile barış görüşmelerine başlanması için önkoşulunun Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesi olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Rusya, hukuken bize ait olan topraklarımızdan geri çekildiğinde, hiç beklemeden yarın bizimle müzakerelere başlayabilir. Ancak Rusya ve yönetimi, adil bir barışa hazır değil" diye konuştu.

Öte yandan Rus birlikleri, Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürüyor. Moskova, Pazar günü Ukrayna'nın güneyinde bir köyü daha ele geçirdiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İsviçre'deki zirvenin sona erdiği Pazar günü yaptığı açıklamada, "Cephedeki durumun şu andaki dinamiği, bize açık bir şekilde durumun Ukraynalılar aleyhinde değiştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / BÜ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?