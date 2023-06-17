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Uganda'daki okul saldırısında onlarca öğrenci öldürüldü

4 saat önce

Uganda'daki bir okula düzenlenen saldırıda 38'i öğrenci, 41 kişi öldürüldü. Saldırıdan IŞİD bağlantılı grup sorumlu tutuluyor.

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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: ArşivFotoğraf: Glody Murhabazi/AFP/Getty Images

Uganda'nın batısındaki bir okula Cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda en az 41 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Associated Press'in haberine göre, okulun bulunduğu Mpondwe kasabasının belediye başkanı Selevest Mapoze ölenlerin 38'inin öğrenci olduğunu söyledi. Mapoze, saldırıda bir koruma ve yerel halktan iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Reuters ve Associated Press haber ajanslarına konuşan ordu ve hükümet yetkilileri, saldırganların okuldaki bazı kişileri de kaçırdığını söyledi. Kaçırılanların öğrenci olup olmadığı ya da kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Polis, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunan okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan sekiz kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Uganda polisi, saldırganların bir yatakhaneyi ateşe verdiğini ve okuldaki yiyecekleri de yağmaladığını belirtti.

Uganda polisi, saldırının IŞİD bağlantılı Müttefik Demokratik Güçler adlı grup tarafından düzenlendiğini belirtti. Kongo'nun doğusuna üslenen bu grup, yıllardır Uganda'da düzenlenen birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor.

Uganda polisi ve ordusunun Kongo'daki Virunga Ulusal Parkı'na doğru kaçan saldırganların peşine düştüğü açıklandı. Uganda ordusu da kaçırılanları kurtarmak için Kongo'da sıcak takip gerçekleştirdiğini doğruladı.

DW,AP,rtr,AFP,dpa/CÖ,JD

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