UEFA'dan Türkiye ve İtalya'ya yeşil ışık

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye ile İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na birlikte ev sahipliği yapma başvurularının alındığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada ortak teklifin, "Uefa yönetimi tarafından değerlendirilmek ve incelenmek üzere alındığını teyit etmek üzere bugün (Çarşamba) her iki federasyona da yazı yazıldığı" bildirildi. Böylece, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Birleşik Krallık ile İrlanda'da yapılmasının önünde engel kalmamış oldu. UEFA'ya yakın kaynaklar, 2032'deki turnuvanın Türkiye ile İtalya'da yapılacağına nerede ise kesin gözü ile bakıyor.

UEFA'nın ilgili açıklamasında, "İki turnuvanın (2028 ve 2032) hangi ülkelere verileceği, 10 Ekim'de Nyon'da yapılacak toplantıda İcra Kurulu'nun onayının ardından belli olacak" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda, İskoçya ve Galler'in, 2028 Avrupa Fubol Şampiyonası'nı birlikte organize etmek için yaptığı başvuru, Türkiye'nin bu turnuva için adaylıktan çekilip, 2032'daki Şampiyona için İtalya ile birlikte aday olduğunu açıklamasının ardından rakipsiz kalmıştı.

İrlanda Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "10 Ekim'de başvurumuzu UEFA'ya sunacağımız için sevinçliyiz. Bunlar heyecanlı zamanlar ve bizim Euro 2028 için UEFA'yı çok iyi ikna edecek bir sunumumuz olacak" dendi.

Reuters / ET,EC

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