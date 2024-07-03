UEFA'dan bozkurt selamına soruşturma

UEFA, Türkiye'nin sahadan 2-1 galip ayrıldığı Avusturya karşılaşmasında Türk Milli Takımı'nın 2 golünü de kaydeden Merih Demiral hakkında, sahada bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

UEFA internet sitesinden yayınlanan duyuruda, Demiral'ın "uygunsuz davranış" gösterdiği iddiası üzerine disiplin soruşturması yürütüleceği kaydedildi. Açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi.

Demiral'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin çeyrek finale yükseldiği maç sırasında bozkurt işareti yapması Almanya içinde de eleştiri konusu oldu.

Karşılaşma sonrası bu hareketi sorulan Demiral, bu işareti "Türklükle alakalı" olarak yaptığını söyledi. Demiral, şunları söyledi:

"Bir gol sevinci vardı aklımda. Onu yaptım. Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum."

Merih Demiral'ın maç sırasında, Almanya'da iç istihbarat birimi tarafından izlenen Ülkücülere ait bozkurt selamı vermesi dikkati çekti Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

İlk golü karşılaşmanın sadece 57'nci saniyesinde kaydeden, 59'uncu dakikada fileleri ikinci kez havalandıran Demiral "maçın adamı" seçildi. Eğer ceza alırsa bu bir sonraki karşılaşmada oynayamaması anlamına gelebilir.

Almanya İçişleri Bakanı'ndan tepki

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına tepki gösterdi. Bakan Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analinizinin linkine de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" dedi.

Ülkücü Hareket iç istihbarat tarafından izleniyor

Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücü Hareketi "Almanya'daki Türk aşırı sağı" olarak tanımlıyor, "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor. Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da yasak değil.

Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu (GfbV) temsilcisi Kamal Sido da maç öncesinde yaptığı açıklamada, maçlar sırasında taraftarın yaygın şekilde bu el işaretini kullanmasına tepki gösterdi. "Aşırı sağcılara ait sembol kullanılarak UEFA kurallarının ihlal edildiğini " savunan Sido, "Taraftarların takımlarının başarısını kutlamaları elbette doğal. Ancak bozkurt selamının barışçıl bir yanı yok" görüşünü dile getirdi. Sido, "Birçok Kürt, Ermeni, Yunan, Hristiyan, Alevi, Yezidi ve Yahudi için bozkurt selamı cinayetler, dışlama ve baskı ile eş anlamlı" ifadelerini kullandı.

Irkçı slogana soruşturma

Öte yandan Leipzig'de oynanan maç öncesi bir grup Avusturya taraftarı "Almanya Almanlarındır. Yabancılar dışarı" şeklinde slogan attı. Grubun, İtalyan şarkıcı Gigi D'Agostino'nun "L'Amour Toujours" adlı eseri eşliğinde ırkçı ifadeler kullandığı anlar, İsviçre televizyonu yayınına yansıdı.

Avusturya taraftarları Fotoğraf: Oguz Yeter/Anadolu/picture alliance

Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aslında 1999 yapımı olan şarkı, yakın dönemde özellikle aşırı sağcı TikTok kullanıcıları arasında popüler oldu. Avusturya Futbol Federasyonu, milli takım maçlarında sıkça çalınan şarkının Euro 2024'te de kullanılması için talepte bulunmuş ancak turnuva öncesi peş peşe yaşanan ırkçı olaylar yüzünden bu isteğini geri çekmişti.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın en kuzeyindeki Sylt Adasında yaşanan ırkçı eğlenceyi akıllara getirdi.

Türkiye, Avusturya galibiyetinin ardından çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Maç 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.

DW, dpa, epd/MUK,JD

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