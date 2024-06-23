UEFA sahaya giren seyircilere karşı önlemleri artırıyor

Sahaya giren seyirciler nedeniye Türkiye-Portekiz maçının sık sık durmasının ardından açıklama yapan UEFA, böyle bir şeyin tekrarlanmaması için önlemlerin artırılacağını açıkladı.

Almanya'nın Dortmund kentinde Cumartesi günü oynanan Türkiye-Portekiz karşılaşmasının, sahaya giren seyirciler sebebiyle sık sık kesilmesinin ardından açıklama yapan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), benzer olayların yaşanmaması için organizatörlerle birlikte önlemlerin artırılacağını duyurdu.

Açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) yönelik "beklentilerin karşılanması ve benzer olayların önlenmesi için statlarda ek güvenlik tedbirleri alınacağı" bilgisini veren UEFA, bu tedbirlerin ne olacağına dair detayların güvenlik sebebiyle paylaşılmayacağını vurguladı.

"Güvenlik birinci önceliğimiz"

Türkiye'nin F Grubu'ndaki ikinci maçında, Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşma, sahaya giren ve çoğunlukla Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'ya ulaşmak isteyen seyirciler sebebiyle durmuştu. UEFA'nın açıklamasında, "Gerek oyun alanında gerek ise takımların soyunma odalarında, UEFA, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve EURO 2024 organizasyonu açısından statların güvenliği birinci önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

UEFA ayrıca, sahaya girenlerle ilgili uygulanan hukuki prosedürlere de değinerek, "Oyun alanına her türlü girme stat kurallarının ihlali anlamına gelir ve bunu yapan kişi sadece stadyumdan atılmakla kalmaz, aynı zamanda turnuvadaki tüm maçlardan men cezası alır ve hakkında meskene tecavüzden suç duyurusunda bulunulur" uyarısında bulundu.

dpa / ET,JD

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