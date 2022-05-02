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Fotoğraf: Fabrice Coffrini/Getty Images/AFP
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UEFA Rus futbolunu auta attı

1 saat önce

UEFA, Rus futbol takımlarını tüm organizasyonlarından men ettiğini duyurdu. Ayrıca Rusya’nın futbol organizasyonlarına ev sahipliği başvuruları da iptal edildi.

https://www.dw.com/tr/uefa-rus-futbolunu-auta-att%C4%B1/a-61665302

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya'nın tüm kulüp ve milli takımlarını önümüzdeki sezon bütün organizasyonlarından men ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, UEFA Yönetim Kurulu 2022/2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Gençlik Ligi'ne Rus takımlarının alınmamasına karar verdi.

Ayrıca UEFA Milletler Ligi'nde mücadele eden Rusya Milli Futbol Takımı B Ligi'ndeki maçlarından ihraç edildi. Rusya bu kararla birlikte grup sonuncusu olarak değerlendirilerek küme düşürülecek.

6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde İngiltere'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya daha önce hak kazanan Rus Milli Takımı, bu turnuvadan da ihraç edilerek yerine, play-off aşamasında elediği Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı davet edilecek.

Yine Rusya Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası eleme maçlarına çıkamayacak. Aynı şekilde 21 Yaş Altı Erkek Rus Milli Takımı da tüm resmi maçlardan ve turnuvalardan men edildi.

UEFA'nın himayesinde düzenlenen bir başka futbol organizasyonu olan futsalda da, alınan kararlarla, hem erkek hem kadın, Rus kulüp ve milli takımları tüm organizasyonlardan ihraç edilmiş oldu.

EURO 2028 ve EURO 2032 başvuruları iptal

Rusya'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri, EURO 2028 ve EURO 2032 için daha önce yaptığı başvuruda UEFA Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, gerekli görüldüğü takdirde, yaşanacak yeni gelişmeler ışığında bu konuyla ilgili yeni toplantılar yapıp, yeni kararlar alabileceği de vurgulandı.

 

DW,Reuters / ET,JD

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