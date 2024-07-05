UEFA Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a, Avusturya'ya ile oynanan EURO 2024 son 16 tur karşılaşması sırasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafından iki maç müsabakalardan men cezası verildi.

2 Temmuz'da Leipzig'te oynanan maçta Türkiye'nin her iki golünü de Merih Demiral kaydetmiş, milli oyuncu attığı ilk golden sonra sevincini, "bozkurt selamı" olarak bilinen el işareti ile göstermişti.

Bozkurt selamı Almanya'da yasak olmasa da iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın izlediği aşırı sağcı Türk gruplarla ilişkilendiriliyor. Demiral'ın sevinci üzerine Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye ile Almanya arasında diplomatik bir krize neden olan hadise sebebiyle, her iki ülke birbirlerinin büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. Türkiye, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü, Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak.

Tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan programını iptal ederek maçı tribünden izlemeye karar verdi.

DW / MUK,JD