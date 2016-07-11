2016 yılı yazında Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası.

Şampiyonaya altı grupta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 milli takım katılmıştır. DW Türkçe'nin UEFA Euro 2016 ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.