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UEFA Euro 2016

2016 yılı yazında Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası.

Şampiyonaya altı grupta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 milli takım katılmıştır. DW Türkçe'nin UEFA Euro 2016 ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Portekizlilerin şampiyonluk kutlamaları 11.07.2016

Cristiano Ronaldo'suz ev sahibi Fransa'yı finalde mağlup eden Portekiz, taraftarlarını sevince boğdu. Portekizlilerin şampiyonluk kutlamaları gece saatlere kadar sürdü.

Fransa’yı final heyecanı sardı 08.07.2016

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Fransa finale adını yazdırarak ülkeyi sevince boğdu. Taraftarlar şimdi heyecanla Portekiz’le oynanacak final maçını bekliyor.

Almanya-Fransa maçını Türkler nasıl izledi? 08.07.2016

Euro 2016'da Almanya-Fransa yarı final karşılaşması öncesi Almanya'daki Türkiye kökenlilerde de heyecan büyüktü. Çoğunluğunun Almanya'yı desteklediği maçın galibinin Fransa olması onlarda da hayal kırıklığı yarattı. İşte "küçük İstanbul" olarak bilinen Berlin'in Kreuzberg semtinden izlenimler...
07.07.2016 *** Football Soccer - Germany v France - EURO 2016 - Semi Final - Stade Velodrome, Marseille, France - 7/7/16 - France's Antoine Griezmann celebrates with team mates after scoring a penalty goal. REUTERS/Eric Gaillard © Reuters/E. Gaillard

Finalin adı: Fransa - Portekiz 07.07.2016

Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde ev sahibi Fransa Almanya'yı 2-0 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu. Final mücadelesi 10 Temmuz Pazar günü yapılacak.
02.07.2016 KHEDIRA Sami Team GER verletzt UEFA Fussball Europameisterschaften 2016 in Frankreich Viertelfinale Spiel Deutschland- Italien GERITA am 02. Juli 2016 in Bordeaux Copyright: picture alliance/Laci Perenyi

Khedira da Fransa maçında yok 04.07.2016

İtalya ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Alman milli takım oyuncusu Sami Khedira Fransa ile oynanacak yarı final mücadelesinde forma giyemeyecek. Schweinsteiger’in durumu da belirsiz.
03.07.2016 *** France fans with their faces painted wait for the start of the Euro 2016 quarter-final football match between France and Iceland at the Stade de France in Saint-Denis, near Paris, on July 3, 2016. / AFP / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Schwarz

İzlanda’yı Fransa durdurdu 03.07.2016

İlk kez katıldığı finallerin sürpriz ekibi olan, futbol devi İngiltere’yi saf dışı bırakan İzlanda’yı Fransa durdurdu. EURO 2016 çeyrek final maçında rakibini 5-2 yenen ev sahibi ülke, yarı finalde Almanya ile eşleşti
02.07.2016 Germany's Benedikt Hoewedes, Julian Draxler, Mats Hummels, Leroy Sane, Mesut Oezil, goalkeeper Manuel Neuer and Jonas Hector celebrates after the penalty shoot-out the UEFA EURO 2016 quarter final soccer match between Germany and Italy at the Stade de Bordeaux in Bordeaux, France, 02 July 2016. Photo: Christian Charisius/dpa (RESTRICTIONS APPLY: For editorial news reporting purposes only. Not used for commercial or marketing purposes without prior written approval of UEFA. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications (whether via the Internet or otherwise) shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/C. Charisius

Penaltı geriliminin galibi Almanya 02.07.2016

Normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Almanya İtalya’yı seri penaltı atışları sonrası 6-5 yenerek EURO 2016’da yarı finale yükseldi. Almanlar rakibini ilk kez büyük bir turnuvada saf dışı bıraktı.
People carry a coffin covered with Turkish national flag of suicide attack victim Hamidullah Safar on June 30, 2016 in Istanbul during his funeral two days after a suicide bombing and gun attack targeted Istanbul's airport, killing at least 36 people. The death toll from the triple suicide bombing and gun attack that occurred on June 28, 2016 at Istanbul's Ataturk airport has risen to 43 including 19 foreigners. The government has pointed the finger of blame at the Islamic State group and Turkish police rounded up 13 suspected IS jihadists in raids at 16 different locations across Istanbul on June 30. (c) Getty Images/AFP/O. Kose

Euro 2016'da İstanbul ve Orlando kurbanları anıldı 30.06.2016

UEFA, Polonya ile Portekiz arasında oynanacak çeyrek final maçı öncesinde 'bir dakikalık alkış' tutuldu.
27.06.2016+++++ Football Soccer - England v Iceland - EURO 2016 - Round of 16 - Stade de Nice, Nice, France - 27/6/16 Iceland fans before the game REUTERS/Kai Pfaffenbach Livepic Copyright: Reuters/K. Pfaffenbach

EURO 2016’da son 16 turu 27.06.2016

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turu sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu. Son bileti İngiltere’yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan İzlanda kaptı. İşte çeyrek finale yükselen ülkeler ve eşleşmeler
26.06.2016+++++ Germany's Julian Draxler, right, celebrates with his teammates Mats Hummels, center, and Mario Gomez after scoring during the Euro 2016 round of 16 soccer match between Germany and Slovakia, at the Pierre Mauroy stadium in Villeneuve d'Ascq, near Lille, France, Sunday, June 26, 2016. (AP Photo/ Michel Spingler) | © picture-alliance/AP Photo/M. Spingler

Almanya çeyrek finalde 26.06.2016

EURO 2016 son 16 turunda Slovakya’yı rahat bir oyundan sonra 3-0 yenen Almanya çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın gol yemeyen tek takımı olan Almanya çeyrek finalde İtalya-İspanya maçının galibiyle oynayacak.
Fans, girls supporters of croatia during the UEFA Euro 2016, Group D football match between Turkey and Croatia on June 12, 2016 at Parc des Princes stadium in Paris, France - Photo Stephane Allaman / DPPI | picture-alliance/dpa/S.Allaman

EURO 2016’nın fark yaratan taraftarları 22.06.2016

Renkli, neşeli, yaratıcı… Fransa’da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’nda birçok taraftar ülkesini desteklemek için birbirinden farklı görüntülere bürünüyor.
21.06.2016 Football Soccer - Czech Republic v Turkey - EURO 2016 - Group D - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - 21/6/16 - Turkey's players celebrate after scoring a goal. REUTERS/Gonzalo Fuentes Copyright: Reuters/G. Fuentes

Türkiye istediğini aldı 21.06.2016

EURO 2016 D grubu 3’üncü maçında Türkiye, Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 yenerek son 16 turuna kalma umudunu sürdürdü. Ay-yıldızlılar şimdi E ve F gruplarında alınacak sonuçları bekleyecek.
21.06.2016 Football Soccer - Northern Ireland v Germany - EURO 2016 - Group C - Parc des Princes, Paris, France - 21/6/16 Germany's Mario Gomez celebrates after scoring their first goal REUTERS/John Sibley Livepic Copyright: Reuters/J. Sibley

Mario Gomez attı, Almanya turladı 21.06.2016

Almanya, EURO 2016 C Grubu maçında karşı karşıya geldiği Kuzey İrlanda’yı Mario Gomez’in golüyle 1-0 yenerek averajla grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
22.06.2016 +++++ Football Soccer - Sweden v Belgium - EURO 2016 - Group E - Allianz Riviera - Nice, France - 22/6/16 Belgium's Radja Nainggolan scores a goal REUTERS/Eric Gaillard (c) Reuters/E. Gaillard

EURO 2016’da grup maçları 21.06.2016

Bir aylık futbol şöleni tüm hızıyla sürüyor. 10 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasındaki Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan objektiflere yansıyanlar bu galeride;

EURO 2016'da güvenlik bilançosu 20.06.2016

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve EURO 2016'nın başlamasından sonraki 10 gün içinde şiddete başvuran 557 taraftarın gözaltına alındığını, 21 kişinin ise sınır dışı edildiğini açıkladı.
19. Juni 2016 Football Soccer - Switzerland v France - EURO 2016 - Group A - Stade Pierre-Mauroy, Lille, France - 19/6/16 Switzerland's Granit Xhaka has his shirt ripped after a challenge by France's Paul Pogba (not pictured) REUTERS/Gonzalo Fuentes Livepic copyright: Reuters/G. Fuentes

İsviçre'ye forma dayanmıyor 20.06.2016

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa ile berabere kalarak tur atlayan İsviçre milli takımının formaları turnuvaya dayanıksız çıktı.
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