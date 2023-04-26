  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Bir elektrikli otomobil şarj ediliyor
Fotoğraf: Karl-Heinz Spremberg/CHROMORANGE/picture alliance
EkonomiKüresel

UEA: Elektrikli otomobil satışlarında rekor kırılacak

2 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı'nın hesaplamalarına göre bu yıl dünya genelinde elektrikli otomobil satışı rekor seviyeye ulaşacak.

https://p.dw.com/p/4QZ2K

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) e-mobiliteye ilişkin hazırladığı yıllık raporun sonuçlarını Paris'teki merkezinde kamuoyu ile paylaştı. Raporunda dünya genelindeki elektrikli otomobil satışlarında bu yıl da bir rekor kırılacağına işaret eden UEA, elektrikli otomobillerin otomotiv pazarının beşte birini oluşturacağını kaydetti.

Rapora göre 2022 yılında dünya genelinde 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satıldı. Bu yıl ise satışların yüzde 35 artarak 14 milyona ulaşması bekleniyor. Elektrikli otomobillerin 2020 yılında pazardaki payı yüzde 4 iken 2022'de yüzde 14'e yükseldi. Bu yıl da pazar payının yüzde 18'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

"Petrole talep azalacak"

UEA Başkanı Fatih Birol, raporda yer alan verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Elektrikli araçlar yeni küresel enerji ekonomisinde hızla büyüyen itici bir güç. Bu da şu anda otomobil endüstrisinde dünya çapında tarihi bir dönüşüme yol açıyor" dedi. Birol, sözlerini "Gözlemlediğimiz eğilimlerin küresel petrol talebi üzerinde de büyük etkileri olacaktır" diye sürdürerek, e-mobilitenin 2030 yılına kadar günlük petrol ihtiyacını en az 5 milyon varil azaltacağını ifade etti.

UEA Başkanı Fatih Birol
Fatih BirolFotoğraf: Brook Mitchell/Getty/AAP/picture alliance

E-mobilitede ilk dalgayı otomobillerin oluşturduğunu, bunu yakında elektrikli otobüsler ve kamyonların izleyeceğini kaydeden Birol, elektrikli otomobil satışlarının şu anda Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yoğunlaştığını söyledi. Satılan elektrikli araçların yarısından fazlasının Çin'de olduğunu belirten Birol, Avrupa ve ABD'nin ikinci ve üçüncü sıraları aldığını ifade etti.

UEA'nın raporunda batarya üretiminde de artış olduğu, Çin'in bu pazara da hakim olduğu kaydedildi. Çin'in dünya genelinde batarya ve diğer bileşenlerin üretimindeki payı 2022 yılında yüzde 35'e yükseldi.

 

dpa / HS,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Arjantin'de lityum çıkarma çalışmaları

Elektrikli araç: Üç ülke 'lityum OPEC'i kurmak istiyor

Elektrikli araç: Üç ülke 'lityum OPEC'i kurmak istiyor

Lityum, elektrikli otomobillerin üretimi için kritik önemde. Geniş lityum rezervleri bulunan üç Latin Amerika ülkesi, ihracatı kontrol etmek istiyor.
Ekonomi20 Kasım 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayınlanan bir programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Oy pusulasına uzanan bir el

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

Politika4 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde

ABD Türkiye'deki seçim sürecini büyük bir dikkatle izliyor

ABD Türkiye'deki seçim sürecini büyük bir dikkatle izliyor

Politika7 saat önce
Berlin'de Gezi tutukluları için yapılan bir protesto eyleminde açılan posterler

Gezi tutukluları bir yıldır cezaevinde

Gezi tutukluları bir yıldır cezaevinde

Hukuk ve Adalet18 saat önce03:41 dak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Camii'nde "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış" sözleri ile genel olarak muhalefeti eleştirdi

Muhalefet Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda ne diyor?

Muhalefet Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda ne diyor?

Politika20 saat önce
Sudan'da şiddet olaylarının artmasından sonra yabancı elçilikler ve uluslararası kuruluşlar vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor - (24.04.2023)

Avrupa Sudan'da şiddeti durdurmak için ne yapabilir?

Avrupa Sudan'da şiddeti durdurmak için ne yapabilir?

Politika25 Nisan 2023
İsrail bayrakları

İsrail 75 yaşında, toplum bölünmüş durumda

İsrail 75 yaşında, toplum bölünmüş durumda

Politika25 Nisan 2023
Ana sayfaya dön