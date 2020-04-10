 Ucuz ekmek tartışmasında karar | TÜRKİYE | DW | 30.12.2020

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TÜRKİYE

Ucuz ekmek tartışmasında karar

Yargıtay Antalya'da dört yıldır süren davada, fırınların belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının 'haksız rekabete' neden olduğuna hükmetti.

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Yargıtay, Antalya'da 2015 yılında belirlenmiş olan 1 liradan ucuza ekmek satan fırına açılan davada kararını verdi. Davanın temyiz dosyasına bakan Yargıtay, fırınların belirlenen fiyatın altında ekmek satmasının 'haksız rekabete' neden olduğuna hükmetti. 

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde fırın işleten Enver Acar, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret Odası'nın 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması yönünde aldığı karara uymayarak, ekmeği 70 ile 75 kuruştan sattı.

Bunun üzerine Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının fiyat tarifesine uymadığı, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi heyeti 250 gramlık ekmeğin maliyetini 87 kuruş olarak belirledi. Yerel mahkeme, fırının bu fiyatın altında satış yaparak 'haksız rekabet' oluşturduğuna hükmetti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi de ilk mahkemenin kararına uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti. Bunun üzerine davalı taraf, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, dosyayla ilgili kararını geçen hafta açıklayarak ekmeğin belirlenen fiyatın altında satılmasının 'haksız rekabet' oluşturduğuna hükmetti.

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"Sağlıksız koşullarda üretiliyor"

Antalya Ekmek Üreticileri Derneği'nin avukatı Şerife Sultan Alp, belirlenen fiyatın altında satılan ekmeğin sağlıksız koşullarda üretildiğini söyledi. Alp, "Halkımız ucuza ekmek yesin, herkes gıdaya ulaşabilsin. Ancak burada önemli olan nokta 1 TL'nin altında satılan ekmeğin, sağlıksız koşullarda üretilmesidir. Davayı ilk kazandığımızda karşı taraftan anlaşma için bir arama olmuştu ama sonrasında bunu devam ettirmediler. Bizim bu davayı kazanmamız, tazminat davası açma hakkını da veriyor" diye konuştu.

Davalı fırının,  ekmeği maliyetinin de altında sattığını belirten  Alp, "2015 yılında bir ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğu tespit edildi. Bu rakam, üreticinin kâr koymadan önceki fiyatı. Fırıncının bunun üzerine kâr koyması gerekiyor ki işletmesini açık tutabilsin" dedi.

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Fırıncılardan destek

Muratpaşa ilçesinde fırın işleten Ali Danış, "Böyle bir kararın alınması bizim için de iyi oldu. Haksız rekabetin önüne geçebilmek için doğru olan buydu. Geçen ay 110 TL'ye aldığımız unu, bu ay 146 liraya almaya başladık. Girdilerimiz arttı, biz de fiyatın tekrar belirlenmesi için talepte bulunduk. Milletimiz biraz daha bilinçlendi, sağlıksız şekilde üretilen ucuz ekmeğe fazla talep olmuyor" diye konuştu. 

DHA/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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