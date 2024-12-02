UCM'den Netanyahu kararı sonrası "sabotaj" suçlaması

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Akane, Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrine yönelik ABD ve Rusya'dan gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Akane, eleştirileri "Tehdit, baskı ve sabotaj" olarak niteledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane, çıkarılan tutuklama kararları nedeniyle ABD'yi ve Rusya'yı, mahkemeyi tehdit etmekle suçladı. UCM'nin son olarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında çıkardığı tutuklama kararı ABD'nin sert tepkisine neden olmuştu.

Lahey'de düzenlenen UCM'ye taraf devletlerin yıllık konferansının açılışında konuşan Akane, mahkemenin verdiği karara ilişkin eleştirileri "baskı" olarak tanımlayarak "tehdit ve sabotaj" içerdiğini ifade etti.

Akane, ABD ve Rusya'nın ithamlarının mahkemenin meşruiyetini ve işlevselliğini baltalamayı hedeflediğini ileri sürdü.

Netanyahu kararı sonrası baskılar artıyor

Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararına sert tepki gösteren ABD'deki önde gelen Cumhuriyetçiler, UCM'ye karşı ekonomik yaptırımlar da dahil bir dizi önlem geliştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Akane, ABD'den gelen ekonomik yaptırım tehditlerini eleştirerek, mahkemenin bir "terör örgütü" gibi muamele göremeyeceğini söyledi.

Bu tür önlemlerin, mahkemenin yürüttüğü tüm soruşturmaları tehlikeye atabileceğini ve varlığını tehdit edebileceğini kaydeden Akane, "Mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına müdahale etmeye yönelik her türlü girişimi kesin bir şekilde reddediyoruz" diye konuştu.

Putin hakkında da tutuklama kararı çıkarılmıştı

UCM, Ukrayna Savaşı'nda işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da tutuklama kararı çıkarmıştı. Buna misilleme olarak Rusya, UCM Başsavcısı Karim Khan ve diğer bazı mahkeme çalışanları hakkında tutuklama emri vermişti.

ABD ve Rusya, UCM'nin taraf devletleri arasında yer almıyor.

dpa/TY,BK

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