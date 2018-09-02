 UCM′den ABD′nin yaptırım tehditine tepki | DÜNYA | DW | 11.09.2018

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DÜNYA

UCM'den ABD'nin yaptırım tehditine tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırım tehdidine mahkeme tepki gösterdi. Yapılan açıklamada mahkemenin “bağımsız ve tarafsız” olduğu vurgulandı.

Niederlande - Internationaler Strafgerichtshof (Imago/P. Seyfferth)

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), ABD'li askerlerin ve istihbarat görevlililerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin soruşturma başlatması halinde yaptırım tehdidinde bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada ise ABD'ye tepki gösterilerek, mahkemenin "bağımsız ve tarafsız” olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Federal Toplum isimli bir sivil toplum kuruluşunda yaptığı konuşmada, UCM'yi eleştirdi. Bolton, "Kendi vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi bu yasa dışı mahkemeninin adil olmayan takibatına karşı korumak için ABD her türlü yola başvuracak” dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddia edilen ABD askerleri ve istihbarat görevlilerine soruşturma açılması halinde, ABD'nin buna tepki göstereceğinin altını çizdi. Bolton, bu durumda UCM'nin yargıç ve savcılarına ABD'ye seyahat yasağı getirilebileceği ve hatta ABD'de haklarında dava açılabileceği tehdidinde bulundu.

USA | Sicherheitsberater Bolton droht dem Internationalen Strafgerichtshof (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Harnik)

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Bunun yanı sıra Bolton, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'da Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ait temsilciliğin kapatılması kararı aldığını söyledi. Bolton, buna neden olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail'e karşı soruşturma başlatılması için UCM'ye yaptığı başvuruyu gösterdi. Bolton, "ABD her zaman için dostu ve müttefiki İsrail'in yanındadır” dedi.

UCM ile işbirliği yapmayacaklarını vurgulayan Bolton, "UCM'yi desteklemeyeceğiz ve içinde yer almayacağız. UCM'yi kendi kendine ölmesi için bırakacağız. UCM hedefleri ve niyetleri için bizim için zaten ölüdür” şeklinde konuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tepki

Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM'den yapılan açıklamada ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın sözlerine tepki gösterildi. Açıklamada, mahkemenin "bağımsız ve tarafsız” olduğu vurgulanarak, hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak çalıştığına ve bu çalışmaların kararlı bir şekilde sürdürüleceğine dikkat çekildi.

2002 yılında kurulan UCM, 123 ülke tarafından destekleniyor. Ancak ABD, İsrail ve Rusya ile birlikte mahkemeyi tanımayan ülkeler arasında bulunuyor.

dpa,rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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