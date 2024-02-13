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UCM Başsavcısı'ndan İsrail'e Refah uyarısı

13 Şubat 2024

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları ve muhtemel kara harekâtından duyduğu endişeyi dile getiren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Khan, "Yasaları ihlal edenlerden hesap sorulacak" dedi.

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İsrail'in saldırıları sonrası Refah'ta çöken bir binada arama kurtarma faaliyetinde bulunan Filistinli sivil savunma elemanları - (12.02.2024)
İsrail'in saldırıları sonrası Refah'ta çöken bir binaFotoğraf: Palestinian Civil Defence/REUTERS

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail'in Gazze'deki Refah kentine yönelik hava saldırıları ve olası kara harekâtından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Khan, Gazze'deki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon sivil için son sığınak konumundaki Refah kentine yönelik İsrail hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Ofisim, işlendiği iddia edilen her türlü suçu aktif bir şekilde incelemektedir" ifadesini kullandı. Khan, X hesabı üzerinden yayımladığı açıklamasında, "Yasaları ihlal edenlerden hesap sorulacaktır" diye ekledi:

UCM Başsavcısı Khan, "Ofisimin Filistin Devleti'ndeki duruma dair, devam eden ve aktif bir soruşturması bulunuyor. Bu, Roma Statüsü suçlarını işleyenlerin adalet önüne çıkarılması amacıyla son derece acil bir mesele olarak ilerletiliyor" dedi.

Savaş hukukunun ihlal edilmemesi için verdiği mesajlara rağmen, "İsrail'in tutumunda fark edilebilir bir değişiklik görmediğini" belirten Khan, "Defaatle vurguladığım üzere; hukuka uymayanlar, ofisim yetkisi uyarınca harekete geçtiğinde de şikayet etmemeli" uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün iki rehineyi kurtarmak için Refah'ta düzenlediği operasyon kapsamında gerçekleştirdiği hava saldırılarında kentte yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'deki Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında kaçırılan İsrailli rehineler Fernando Simon Marman ve Luis Har'ın kurtarıldığı saldırıları "katliam" olarak niteledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise "kusursuz bir operasyon" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

UCM Başsavcısı Karim Khan
Karim KhanFotoğraf: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Khan: Riskler çok büyük

Açıklamasında tüm rehinelerin serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı da yineleyen UCM Başsavcısı, "Bu da incelemelerimizin önemli bir odağını temsil ediyor" dedi.

Khan daha sonra Reuters'a yaptığı açıklamada ise Gazze'den kaçanlarla birlikte Refah'ın nüfusunun şu an "normalinin altı katı daha kalabalık olduğunun bildirildiğini" ifade etti.

"Nüfusun yüzde 60'ı çocuk ve kadın olduğunda sivillere yönelik riskler çok büyüktür" diyen Khan, bölgedeki durumun "son derece öncelik verdiği" bir husus olduğunu ve bu konuda "ilerleme kaydettiklerini" belirtti.

UCM, 2021 yılında Filistin topraklarındaki olası savaş suçlarıyla ilgili olarak İsrail'in yanı sıra Hamas dâhil, Filistinli silahlı gruplara yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Khan bu soruşturmanın 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından sonra artan şiddet olaylarını kapsayacak şekilde genişletildiğini söylemişti.

UCM üyesi olmayan İsrail, mahkemenin yargılama yetkisini tanımıyor. Khan, 7 Ekim saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, UCM'nin hem Hamas'ın İsrail'de hem de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki olası savaş suçlarını yargılama yetkisi bulunduğunu belirtmişti.

 

DW,Reuters / CÖ,ET

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