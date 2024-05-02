UCLA'da polis ile göstericiler arasında gerilim sürüyor

ABD'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Kaliforniya Üniversitesi-Los Angeles (UCLA) kampüsünde Filistin yanlısı ve karşıt gruplar arasında yaşanan olaylardan bir gün sonra polis ve göstericiler arasında gerginlik sürüyor.

Kampüse gelen çok sayıda polis, göstericilere Filistinlilere destek için kurulan çadırları terk etmesi çağrısı yaparak, aksi halde gözaltına alma uyarısında bulundu.

Televizyonlara yansıyan görüntülerde kampüs önünde toplandığı, çadırların kurulduğu alanı terk etmeyen göstericilerin ise polisin olası bir müdahalesine karşı baret, koruyucu gözlük ve maske taktığı görüldü.

Çadır kampın kurulduğu alanın dışında toplanan yüzlerce Filistin yanlısı gösterici ise ellerinde Filistin bayrakları ile Gazze ile dayanışma sloganları attı.

Ellerinde İsrail bayrakları ile toplanan küçük bir grup ise polise kampüsteki çadırların dağıtılması çağrısı yaptı.

Polisin, Filistin yanlısı göstericilerin kampüste kurduğu çadırları dağıtmak için talimat beklediği belirtiliyor.

UCLA'da Filistin yanlısı ve karşıt gruplar arasında arbede

UCLA kampüsünde bir gece önce Filistin yanlısı ve karşıt grup arasında arbede çıktı. Ellerinde sopa ve demir çubuklar olan karşıt grup çadır kampın önünde kurulan barikatları aşmaya ve çadır kampa girmeye çalıştı. Çadırların önünde toplanan göstericiler göz yaşartıcı gaz ve cisimler fırlatarak karşıt gruba karşı koydu. 15 kişinin yaralandığı arbedede polis gece yarısı müdahale ederek olayları yatıştırdı.

UCLA kampüsünde Filistin yanlısı göstericiler ile karşıt grup arasında olaylar çıktı Fotoğraf: Ethan Swope/AP Photo/picture alliance

UCLA Rektörü Gene Block, olayların "bir grup provokatör" tarafından çıkarıldığını belirtti. Açıklamasında bu grubun kim olduğu veya polisin neden geç müdahale ettiği konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen Block, öğrencilere yönelik bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Block, yaşanan arbedenin aydınlatılacağına dair söz verdi. UCLA'da derslere Çarşamba günü ara verildi.

Eylemler Nisan ayı ortasında başladı

ABD üniversitelerinde 17 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistinlilerle dayanışma eylemleri, Associated Press'in çıkardığı bilançoya göre 18 Nisan'dan bu yana yaklaşık 300 üniversitede bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesi kampüsünde Filistin yanlısı eylem için çadırlar kurulmuştu Fotoğraf: Ekaterina Venkina/DW

Protesto eylemlerine katılan göstericiler, Gazze savaşında ateşkes sağlanmasının yanı sıra üniversitelerinin İsrail ile mali bağlantılarını kesmesini ve Gazze savaşını finanse ettiğini öne sürdükleri şirketlerle ilişkileri sona erdirmesini talep ediyor. Öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin de katıldığı eylemlerde göstericiler, müttefiki İsrail'e askeri yardım yapan ABD hükümetini de soykırıma katkı sağlamakla suçluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine aylar kala üniversitelerde düzenlenen protesto eylemleri, genç seçmenlerin İsrail'e destek veren Başkan Joe Biden'a oy verip vermeyeceği sorusunu da gündeme getiriyor.

AP, Reuters/JD, HT

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