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UAEK müfettişleri Zaporiiya nükleer santralinde incelemelerde bulunuyor.
UAEK müfettişleri Zaporiiya nükleer santralinde incelemelerde bulunuyor.Fotoğraf: Sergei Malgavko/TASS/IMAGO
FelaketUkrayna

UAEK'den Zaporijiya'da güvenlik bölgesi çağrısı

2 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Zaporijiya nükleer santralindeki durumu endişe verici olarak değerlendirerek, santral etrafında güvenlik bölgesi oluşturulmasını istedi.

https://www.dw.com/tr/uaek-zaporijiya-santrali-etraf%C4%B1nda-g%C3%BCvenlik-b%C3%B6lgesi-olu%C5%9Fturulmal%C4%B1/a-63035348

Ukrayna'daki Zaporijiya nükleer santralinde geçen hafta incelemelerde bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), santraldeki durumla ilgili raporunu kamuoyuna açıkladı.

Nükleer santralde ağır hasar tespit edildiğini açıklayan UAEK, radyoaktif bir sızıntıya karşı santral etrafında derhal "nükleer güvenlik ve emniyet koruma bölgesi" oluşturulması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum, santralde bir nükleer kazanın meydana gelmesinden endişe duyulduğunu vurguladı.

Rapora göre UAEK uzmanları altı reaktörün hemen hemen hepsinde ve nükleer atık depolarında hasar tespit etti. Bu hasarları ortadan kaldırmak için bazı çalışmalara başlandığı ancak bunların tamamlanmadığı belirtildi.

UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi
UAEK Genel Direktörü Rafael GrossiFotoğraf: Leonhard Foeger/REUTERS

"Ukraynalı teknisyenler baskı altında"

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijiya nükleer santralinde top ateşinden dolayı oluşan hasarlardan Rusya ve Ukrayna tarafları birbirlerini suçluyor. Mart ayında Rus güçlerinin kontrolüne geçen santralde Ukrayna teknisyenleri çalışmaya devam ediyor.

UAEK müfettişleri hazırladıkları raporda nükleer santral içerisinde Rus askeri personelinin yanı sıra zırhlı araç ve askeri teçhizat da bulunduğunu kaydetti.

Zaporijiya nükleer santrali
Zaporijiya nükleer santraliFotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS

"Rus askeri işgali altındaki santralde Ukrayna personeli devamlı yüksek stres ve baskı altında, özellikle de sınırlı sayıda kadroyla faaliyet gösteriyor" denilen raporda "Bu sürdürülebilir değil ve nükleer güvenlik açısından sonuçlar doğuracak insan hatalarına yol açabilir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca santralde bulunan askeri teçhizatın santralin güvenliğini riske attığı belirtildi ve bunların santralden çekilmesi istendi.

Türkiye, Zaporijya'daki olası bir nükleer felakete hazır mı?

UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki 14 kişilik uzman heyeti geçen Cuma günü Zaporijiya santralinde incelemelerde bulunmuştu. Heyetteki iki müfettiş uzun süreli incelemeler yapmak için santralde kalmıştı.

AFP, Reuters, dpa / EC, JD

 

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