 UAEK Başkanı nükleer görüşmeler için Tahran’da | DÜNYA | DW | 21.02.2021

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DÜNYA

UAEK Başkanı nükleer görüşmeler için Tahran’da

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, nükleer anlaşmanın devamına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere İran’a gitti. Tahran Grossi ile yapılan müzakerelerden memnun.

Rafael Grossi

Rafael Grossi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer çalışmaları ile ilgili tansiyonu düşürmek amacıyla gittiği Tahran'da resmi temaslarına başladı. İlk olarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile bir araya gelen Grossi, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Başkanı olduğu UAEK'nin uluslararası anlaşmalar doğrultusunda İran'da yürüttüğü kontrollere devam edebilmesi amacıyla, Tahran ile "bir çözüm üzerinde uzlaşmak" için bu ülkeye geldiğini dile getiren Grossi'nin bu temasları ile ilgili olarak pazar akşamı, Kurumun Viyana'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

İran: Görüşmeler verimli geçti

İran'ın UAEK'deki elçisi, Büyükelçi Kazım Garib Abadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grossi ile yapılan görüşmelerin, "karşılıklı saygı çerçevesinde verimli geçtiğini" ifade etti:

Tahran'dan daha önce yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik ambargolarını kaldırmaması durumunda, önümüzdeki salı gününden itibaren ülkeye UAEK müfettişlerinin sokulmayacağı duyurulmuştu. İran'ın bu konuda karar verilmesi için belirlediği süre pazarı pazartesiye bağlayan geceyarısında doluyor.

İran, 2015 yılında ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Rusya ile imzaladığı anlaşmaya, ülkede nükleer çalışmalar yapıldığından şüphe edilen tüm tesislerde UAEK tarafından denetlenme yapılmasını sağlayacak ek bir maddenin konulmasını kabul etmişti. Ancak İran parlamentosu, geçen aralık ayında aldığı bir kararla, ABD ambargolarının kalkmaması halinde bu ek maddenin şubat ayında iptal edilmesine hükmetti.

Söz konusu nükleer anlaşma İran'ın nükleer silahlar üretmesinin önüne geçilmesini ve buna karşı Tahran'a yönelik ambargoların azaltılmasını öngörüyor. Ancak ABD, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, 2018 yılından bu anlaşmadan ayrılarak İran'a uyguladığı yaptırımları arttırmış, Tahran da bunun üzerine kendi yükümlülüklerinden birçoğunu terk etmişti.

AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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