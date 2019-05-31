UAEK Başkanı Amano yaşamını yitirdi

Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun yaşamını yitirdiği haberi kurum tarafından duyuruldu. Kuruma üye ülkelere gönderilen açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Sekreterliği, Genel Direktör Yukiya Amano'nun ölümünü duyurmaktan üzüntü duymaktadır" denildi. Amano'nun ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Amano uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Geçen hafta Amano'nun Mart 2020'de kurumdaki görevinden ayrılacağı açıklanmıştı. Resmi görev süresi Kasım 2021'de dolacak olan Amano geçen yıl eylül ayında sağlık sorunları nedeniyle kurumun iki önemli toplantısına katılamamıştı.

Yukiya Amano hukuk öğreniminden sonra 1972 yılında Japonya Dışişleri Bakanlığı'nda görev almıştı. Bakanlığın bilim ve atom enerjisi bölümlerini yürüten Amano, nükleer silahların sınırlandırılması için yapılan çok sayıda uluslararası müzakarede yer almıştı. 2005 yılında Japonya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun temsilciliği görevini üstlenmişti. 2009 yılında yapılan seçimde ise başkanlık görevini 1997 yılından beri yürüten Mısırlı diplomat Muhammed El Baradey'den devralmıştı.

Viyana merkezli kurum 2016 yılından bu yana İran'ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığını yakından takip ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na 171 ülke üye. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 35 ülkeden oluşan yönetim kurulu tarafından belirleniyor.

dpa, rtr, AFP / HT, EC

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