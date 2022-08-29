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Fotoğraf: AP/picture alliance
PolitikaUkrayna

UAEA ekibi Zaporijya nükleer santraline gidiyor

2 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ekibi, Ukrayna'da Rus güçlerinin işgalindeki Zaporijya nükleer santraline doğru yola çıktı. Ekip, santralde aylardır beklenen incelemelerini gerçekleştirecek.

https://www.dw.com/tr/uaea-ekibi-zaporijya-n%C3%BCkleer-santraline-gidiyor/a-62958221

Viyana merkezli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki inceleme ekibi, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinedoğru yola çıktı.

Grossi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "UAEA'nın Zaporijya'ya Destek ve Yardım Misyonu şu an yolda. Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinin güvenliğini korumalıyız" ifadelerini kullandı. Grossi, UAEA ekibinin bu hafta içinde Zaporijya nükleer santralinde olacağını sözlerine ekledi. Grossi, kendisinin ve beraberindeki 13 ekip arkadaşının Viyana havalimanında çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafını da paylaştı.

Bulunduğu bölgedeki çatışmalar nedeniyleolası bir nükleer felakete yol açabileceğinden endişe edilen santralle ilgili duyuru, UAEA'nın bu tesiste incelemede bulunabilmek için aylardır gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından geldi.

UAEA ekibi, nükleer santralin bölgedeki bombardımanlarda hasar görüp görmediğini ve tesisteki Ukraynalı personelin çalışma koşullarını inceleyecek.

UAEA ekibinin hangi gün Zaporijya nükleer santraline gireceği açıklanmadı. Ukrayna Enerji Bakanlığı, "güvenlik gerekçelerinden ötürü" bu konuda yorum yapamayacağını belirtti.

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarındaki Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor. Taraflar, bölgedeki bombardımanlardan birbirini sorumlu tutuyor. Ukrayna, Rusya'yı, bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya ise Ukrayna'nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.

Zaporijya nükleer santralininçatışmalarda hedef hâline gelmesindenendişe eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna, Rus askeri personel ve ekipmanının bu tesisten çekilmesi için uzun süredir çağrıda bulunuyor.

DW,rtr/CÖ,JD

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