Uğur Mumcu anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilmesinin 31'inci yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde anıldı. Mumcu için Türkiye'nin pek çok kentinde de anma etkinlikleri düzenlendi.

31 yıl önce bugün aracına konulan bombanın patlatılması sonucu katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Ankara'da patlamanın meydana geldiği evinin önünde ve Türkiye'nin pek çok yerinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Patlamanın meydana geldiği noktada düzenlenen anmaya; eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ve Özge Mumcu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Etimesgut Belediye Başkan adayı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP milletvekilleri, TİP Milletvekili Ahmet Şık, ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, Mumcu'nun okurları, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Uğur Mumcu Ankara'da kalabalık bir katılımla anıldı. Fotoğraf: ANKA

Mumcu’nun aracının infilak ettiği noktaya yapılan anıta karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Mumcu’nun çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin bugünkü sayısı da buraya konuldu. Gazetenin manşetinde “Yaşatıyoruz” ifadesi yer aldı. Müzisyen Cem Erdost İleri, katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu için türkü dinletisi verdi.

Mumcu cinayeti, aradan 31 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamadı. Mumcu’nun aracına bomba koyduğu tespit edilen Oğuz Demir hala yakalanamadı. Demir hakkında süren davanın zaman aşımından düşme ihtimali kamuoyunda tartışılıyor. Mumcu, aradan geçen uzun süreye rağmen her yıl hem gazeteciliği hem de geleceğe ışık tutan Atatürkçü, aydınlanmacı düşünceleriyle anılıyor.

ANKA/TY,BK

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