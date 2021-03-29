 Uğur Şahin: Eldeki aşılar hemen vurulmalı | ALMANYA | DW | 30.03.2021

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ALMANYA

Uğur Şahin: Eldeki aşılar hemen vurulmalı

Biontech kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek eldeki aşıların tümünün kullanılması çağrısı yaptı. Şahin, yaz ayları için de uyarıda bulundu.

Deutschland Verleihung Bundesverdienstkreuz durch Bundespräsident Steinmeier an Ozlem Tureci und Ugur Sahin

Eşi Prof. Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşı ile dünya çapında büyük bir üne sahip olan BioNTech kurucusu ve yöneticisi Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Alman televizyon kanalı RTL'nin sorularını yanıtlayan Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı. Şahin, "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Impfstoff Pfizer-BioNTech COVID-19

Yaz uyarısı

Ortağı olan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç tröstü Pfizer ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.

Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını ifade etti. Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde 9 bin 549 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu sayı geçen salı kaydedilen sayıdan 2 bin 64 daha fazla. 100 bin kişide yedi gün içinde yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 134,4'ten 135,2'ye yükseldi. Almanya'da birçok bilim insanı ve siyasetçi artan enfeksiyon sayılarından ötürü kısıtlamaların sertleştirilmesini talep ediyor ve "üçüncü dalga"uyarısında bulunuyor.

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Türeci ve Şahin'e Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi

Reuters,dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Uğur Şahin: Vaka sayıları mayıs sonunda hissedilir derecede azalır

Bilim insanı Uğur Şahin, Almanya’da vakaların aşılanmalara bağlı olarak mayıs sonunda hissedilir biçimde azalacağını belirtti. Şahin koronavirüs aşısının iki yılda bir tekrarlanmasının gerekebileceğini de ifade etti.  

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